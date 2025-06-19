連鎖效應／AI時代來了 做好二個準備

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

超越現實，一起眺望AI應用大未來 。誠如輝達執行長黃仁勳所言：「AI本質上就是機器人」，而我們正站在這波浪潮的開端。

AI機器人以兩種形式存在應用之中，虛擬與實體，虛擬機器人和人形機器人，虛實融合下一步（Next），已觸手可及。

人形機器人以仿真為切入，整體機構設計日趨精細化，可做到人力無法做到的事，例如：在無氧的環境下作業、高空作業，抑或是水下作業。

對於不需要溫度的工作，機器人的開發重視操作面的精細與精準度，以及其所操作執行的正確性，尤其是例行化、可量化和標準化的作業。連鎖商業服務業本質上即屬高度標準化的行業，也可以說為了迎接機器人時代，連鎖業準備已久，而商業機器人應用也朝人力替代方向邁進。

例如美國麥當勞在2022年12月於德州沃斯堡（Fort Worth）推出的「全自動點送餐」實驗店。顧客進入無人麥當勞後，直接在自動點餐機點餐，餐點製作完成，透過輸送帶送至取餐口。

其次是與台灣摩斯漢堡相同，顧客亦可透過App點餐再到店取餐。而實驗店還專設外送取餐區，提供外送員快速取餐，加快送餐時效。

其實雖號稱無人，仍有員工在場，將原本配置在櫃台與得來速車道的同仁，轉移到內場專注出餐，此為麥當勞「快速店（Accelerating the Arches）」計畫的一部分，在疫情期讓顧客與店務夥伴點送餐零接觸，科技應用的同時兼顧環境需求。

未來，麥當勞的後場也會像正在進行中的關燈工廠一樣，製作漢堡、薯條等餐點的工作，將被機器人所取代。

另一方面，虛擬的機器人也在我們的生活中無處不在，別說你沒用過，當我們打開ChatGPT時，已經在運用虛擬機器人了。

虛擬機器人進入商業服務業第一線點餐、進入工廠流水線監控或品管；進入展場掃QR Code喚出做服務導覽等，已經跟我們的生活應用場景密不可分。

製造業的關燈工廠中，其間不需配備照明，且能24小時生產營運，配合全球運籌體系自動的處理訂單、進料、排程、生產、出貨等，相關採倉配所有的作業，全部由虛實機器人系統包辦。

誠如黃仁勳所指出的：AI時代就是機器人的時代，我們已經在這股浪潮的浪頭上，為目前台灣商業服務業高度缺工的現況中，點燃一盞明燈，而我們在黎明前的黑暗，要做好兩個準備：

一是在標準化作業中，進一步區分那些可由機器人替代（虛擬與人形機器人），而哪些須交付同仁來做，避免相互疊床架屋搶工作；二是以策略面切入，將人力資源從勞力轉型為價值創造，規劃更長期的人機協作遠程藍圖。

最後只剩一個問題，你認為這一切將會在幾年後發生？包含成本的普及化，我的看法是五年，也有業界前輩說三年，無論是三年還是五年，在觸手可及的未來，AI人形機器人將徹底改變商業風貌。


麥當勞 機器人 AI

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