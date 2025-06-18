上緯攜手清華大學 深化複合材料產學合作

為深化產學合作，加速複合材料技術的創新應用與人才培育，上緯投控今天表示，近期與清華大學賽車工廠展開合作，助攻輕量化碳纖維第10代方程式賽車THX，提供研發耗材與高溫壓力釜等關鍵設備，投入碳纖維輪框製程與應用技術的開發。

清大賽車工廠副隊長沈書煒指出，上緯不僅提供先進的碳纖維成形設備與資源，也積極投入經驗分享，協助清華大學團隊深化對複合材料製程、參數與品質控制的理解；並針對實際輪框製作中可能遇到的挑戰，提出多項具體建議與實務解方，確保輪框製作流程能符合嚴苛的賽車標準，有效拉近學術研發與產業應用的距離。

沈書煒說明，碳纖維第10代方程式賽車THX採用碳纖維單體殼取代過去鋁製車殼，這部分減重7公斤；並以10吋碳纖輪框取代前一代的13吋鋁框，加上輕量化輪邊系統，再減掉18公斤。

上緯表示，透過此次合作，雙方期望培育具備實作經驗與創新能力的材料工程人才，未來將持續與學界攜手，投入更多資源於複合材料的關鍵製程研究與綠色製造的推廣應用，共同推動台灣高階材料產業升級及複合材料輕量化與高效能。

上緯指出，團隊將在8月出征匈牙利、捷克、德國3場歐洲學生方程式大賽，並挑戰無人車項目。