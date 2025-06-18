快訊

專訪／Melody請辭「11點熱吵店」機密？終吐心聲：和沈玉琳5年零互動

外資空單出手 台指期夜盤下跌百點

TPBL／國王領先19分打到輸 球迷不滿高喊「爛裁判」

上緯攜手清華大學 深化複合材料產學合作

中央社／ 台北18日電

為深化產學合作，加速複合材料技術的創新應用與人才培育，上緯投控今天表示，近期與清華大學賽車工廠展開合作，助攻輕量化碳纖維第10代方程式賽車THX，提供研發耗材與高溫壓力釜等關鍵設備，投入碳纖維輪框製程與應用技術的開發。

清大賽車工廠副隊長沈書煒指出，上緯不僅提供先進的碳纖維成形設備與資源，也積極投入經驗分享，協助清華大學團隊深化對複合材料製程、參數與品質控制的理解；並針對實際輪框製作中可能遇到的挑戰，提出多項具體建議與實務解方，確保輪框製作流程能符合嚴苛的賽車標準，有效拉近學術研發與產業應用的距離。

沈書煒說明，碳纖維第10代方程式賽車THX採用碳纖維單體殼取代過去鋁製車殼，這部分減重7公斤；並以10吋碳纖輪框取代前一代的13吋鋁框，加上輕量化輪邊系統，再減掉18公斤。

上緯表示，透過此次合作，雙方期望培育具備實作經驗與創新能力的材料工程人才，未來將持續與學界攜手，投入更多資源於複合材料的關鍵製程研究與綠色製造的推廣應用，共同推動台灣高階材料產業升級及複合材料輕量化與高效能。

上緯指出，團隊將在8月出征匈牙利、捷克、德國3場歐洲學生方程式大賽，並挑戰無人車項目。


清華大學 上緯

延伸閱讀

清大動機系獲企業贈1.6億元AI軟體 助培育人才

滿足碳纖維狂粉的野望：Mansory為BMW M5推升級改裝套件！

清大賽車工廠新車發表 碳纖維車殼減40公斤挑戰歐洲賽

清大輕量化碳纖維賽車亮相 8月挑戰歐洲方程式賽

相關新聞

八方雲集優化離島營運 結束南竿直營店、開放加盟新契機

八方雲集（2753）關閉位於馬祖南竿的唯一一家八方雲集，正式退出當地市場。該店自2018年開業以來，為八方雲集在離島地區...

房市變化像跳樓機 4月全國平均一天賣111.3戶預售屋

全台房市持續降溫，根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期揭露平均一天507.6...

百貨協會改選 SOGO董座黃晴雯任新理事長

百貨協會今日改選理監事，已連任的原理事長、遠百總經理徐雪芳卸任，由遠東SOGO董事長黃晴雯擔任新任理事長，副理事長為漢神...

高雄港第70號碼頭續簽20年長約 陽明深耕高雄港近洋線貨櫃業務

臺灣港務公司高雄分公司與鴻明船舶貨物裝卸承攬公司18日在臺灣港務公司李賢義董事長及陽明海運（2609）蔡豐明董事長見證下...

房市景氣冷 4月六都一天賣不到30戶

根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期揭露平均一天507.6戶大幅萎縮，其中六...

房市轉冷議價空間擴大 這兩區開價「打八折」才能成交

房市買氣轉淡，屋主讓利態度浮現。根據591實價登錄統計，2025年1至4月七都平均開價與成交價出現明顯落差，雙北議價空間...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。