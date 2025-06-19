智慧經營／聯邦銀行董事長林鴻聯 創意行銷 活躍金融圈

經濟日報／ 夏淑賢
聯邦銀行董事長林鴻聯近年來率領經營團隊開疆闢土，話題不斷，在非金控的獨立上市銀行中，格外積極活躍。聯邦銀行／提供
聯邦銀行董事長林鴻聯近年來率領經營團隊開疆闢土，話題不斷，在非金控的獨立上市銀行中，格外積極活躍。聯邦銀行／提供

聯邦銀行（2838）董事長林鴻聯近年來率領經營團隊開疆闢土，話題不斷，在非金控的獨立上市銀行中，格外積極活躍。從聯邦銀高價參股LINE PAY、合作LINE bank純網銀，到他私人投資吃下萊爾富超商，可能引領超商自動櫃員機（ATM）市占洗牌，今年初順利與微風廣場續約聯名卡並擴大範圍，乃至數位次品牌New New Bank的美元定存8%、台幣活儲10%專案，以及今年下半年將切割證券部門獨立新子公司等，聯邦銀不斷出擊，至今年第1季已躋身總資產上兆元規模的大型銀行。

數位轉型 拓展經營版圖

聯邦集團橫跨建築、媒體與金融等領域，在集團已故創辦人林榮三安排下，長子林鴻聯主導聯邦銀行，很早就進入聯邦銀行任職歷練，從主導消費金融部門，成功拿下微風聯名卡、位列十大發卡行之列，情感纖細、充滿創意的林鴻聯，總是率領團隊腦力激盪，想出各種新商品或是創新的行銷計畫，聯邦銀的吉祥物、現在數位帳戶New New Bank商標形象那隻可愛的狗，也是早年由林鴻聯主導卡片業務發想誕生的。

聯邦銀目前轉投資橫跨投信、創投與私募股權、租賃、網通、財務融資、新能源等事業，再加上即將切割證券部門獨立為子公司，聯邦銀的轉投資公司已經具備金控架構，而總資產規模則是在2025年的第1季季報，突破兆元大關，來到1兆266.5億元，晉身資產規模兆元俱樂部，成為當年新銀行開放後仍存續的幾家獨立上市的中型銀行中，總資產第一家登上兆元大關、規模最大的銀行。

基本功佳 股利寫下新高

林鴻聯畢業於美國舊金山州立大學電腦科學系、台大國企所碩士，大學時電腦科系的背景，其思考、作風和多數銀行家不盡相同，而他從擔任聯邦銀副總經理以來，和部門同仁的相處，也相當隨和、沒有架子，加上他身材高、模樣斯文，脾氣好、親和力強，有不少員工成為他的粉絲。

做為企二代接班，林鴻聯在聯邦銀創行就加入籌備，歷經行銷企劃、消金業務部門，總經理的位子上歷練了15年，才在2021年7月升任聯邦銀董事長，練就紮實的基本功，而他對聯邦銀行的未來布局也自有一套想法。

從聯邦銀行的轉投資架構來看，逐漸多元、具備金控架構，但就如他台大國企所論文「我國金融控股公司與國外綜合銀行之比較研究」，提到「…金控風潮中，市占率不高的新銀行，生存空間將被壓縮，若無法轉型為金控，應及早尋求合併機會，以免遭到市場淘汰」，因此從早年搶下中興銀行標案，到後來天價參股LINE Pay與純網銀LINE bank，乃至個人投資吃下萊爾富超商，再切割證券部門擬設獨立子公司，與創投、新能源等布局，聯邦銀持續數位化與多角化，成功提升營運規模與獲利績效。

聯邦銀今年將配發每股1.05元、創歷史新高的股利，林鴻聯領導聯邦銀在金控風潮下成功占有一席之地，登上兆元資產俱樂部，也讓股東滿意。


萊爾富超商 聯邦銀行

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