看好中台灣市場 頂級實木家具選品ALOT LIVING進駐台中

看好中部房地產市場蓬勃發展的商機，來自香港的高端家具選品品牌「ALOT LIVING」，18日正式插旗台中。創辦人王啓德表示，台中市面上仍少見主打「高階原創選品」的家具專門店，ALOT看見這塊市場的藍海，決定以台中為據點，深耕在地。

王啓德強調，在當前以快速製造與風格復刻為主流的家具市場中，ALOT 堅持以「After Life Of Tree」為初衷，賦予百年木材第二生命，打造蘊含溫度與時間感的傳世家具。

「ALOT LIVING」台中店選址於藝文氛圍濃厚的草悟道生活圈，今天隆重舉辦開幕儀式，更邀集了多位來自日本的家具品牌主理人，包括ISU WORKS山上木工社長山上裕一郎、德椅子製作所ISUTOKU社長鷺池博行及設計師山田佳一朗等人，共同參與「椅與椅」座談會，開啟一場關於工藝設計與生活本質的深度對話。

「ALOT LIVING」自2015年於香港開設首間門市以來，便致力推廣實木家具的永續價值與生活美學。看好台灣市場，ALOT LIVING於2018年將海外首家旗艦店設於台北市民生社區的富錦街，除同步引進香港門市的人氣家具品牌，更進一步引進不同風格與價格帶的選品，滿足不同客層的實木家具需求。

2023年，品牌成立八周年，更將觸角延伸至北美市場，成功插旗加拿大溫哥華，展現深耕國際市場的企圖心。

王啓德表示，ALOT始終相信，家具不應只是快速消耗的商品，更應是一種能夠長久陪伴、代代傳承的生命延續。

因此，ALOT始終堅持「原創設計、高品質耐用、符合世界頂級無毒安全標準」三大核心，嚴選來自日本各地、擁有深厚工藝底蘊的選品，至今已代理超過30個日本家具品牌。

此次進軍台中展店，是ALOT LIVING品牌創立十週年的重要里程碑。王啟德指出，台中向來以宜居生活聞名，兼具藝術文化底蘊與強勁的消費力，許多國際企業主、企業二代，對空間質感與設計品味高度講究，對日本職人家具的品質和品味高度認同。

然而，台中市面上仍少見主打「高階原創選品」的家具專門店，ALOT看見這塊市場的藍海，決定以台中為據點，深耕在地，也讓重視

生活美學的消費者，不必再遠赴外地，即可感受日式工藝的魅力。

坐落於台中西區大和路的ALOT LIVING ，前身為一棟充滿歷史韻味的日治時期官邸，由王啟德親自操刀室內設計，巧妙融合建築本身的文化脈絡與當代語彙。

更邀請家具品牌HIRASHIMA社長平島美奈子來台佈置自家品牌的展區，陳列設計不採密集擺設，而是透過寬敞留白與光線引導，讓每一個品牌擁有獨立的展示情境，在轉角與留步之間，邀請訪客體驗不同的生活想像。

今天的開幕式，來自北海道津別町的山上裕一郎，親自介紹旗下品牌ISU WORKS如何以精密CNC技術製作人體工學椅款。其中代表作ZEN Chair系列，以優雅線條與舒適坐感廣受好評，曾被日本前首相安倍晉三在公開場合使用，成為品牌工藝與實用性兼備的經典象徵；更曾在2021年受日本政府委託製作東京奧運的獎牌盒，展現其工藝技術深獲認可。

另一來自德島的「德椅子製作所ISUTOKU」，以擅長的曲木工藝為基礎，融合精密CNC技術與人體工學比例，打造出優雅線條、又具現代舒適坐感的實木椅款。每一張椅子皆以自然木紋為基底，經過多道彎曲與榫接處理，使其既輕盈又堅固，不僅符合實用機能，更展現對細節的極致講究。