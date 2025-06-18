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八方雲集優化離島營運 結束南竿直營店、開放加盟新契機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集。示意圖／聯合報系資料照
八方雲集。示意圖／聯合報系資料照

八方雲集（2753）關閉位於馬祖南竿的唯一一家八方雲集，正式退出當地市場。該店自2018年開業以來，為八方雲集在離島地區唯一的直營據點，象徵創辦人林家鈺對馬祖的個人情感。然而在離島物流成本的營運壓力下，最終選擇退場，並期盼當地能有加盟主願意接手，延續品牌在馬祖的服務與經營。

八方雲集南竿店選址於當地核心商圈「品樂大樓」，起初為創辦人基於服役期間駐地的情感連結而設立。惟隨著營運年限拉長，面臨離島高租金與物流成本，加上船期受氣候影響而不穩，供應鏈管理難度逐年攀升，最終不敵營運負擔，決定結束營業。

對於此次撤出，八方雲集表示：「我們珍惜每一次為馬祖服務的機會，仍殷切期望找到當地馬祖夥伴來加盟經營，總公司必定提供完善支援，協助加盟主未來的營運。」顯示集團仍保留重返馬祖市場的可能性，期待轉以加盟模式為主要策略。

目前八方雲集於金門地區有兩家八方雲集與一家梁社漢分店，全為加盟型態；澎湖則設有三家八方雲集門市，同樣採加盟經營，展現品牌在離島市場的多元布局。


馬祖 南竿 八方雲集

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