國泰航空獲SKYTRAX肯定 榮獲全球最佳航空公司第三名

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，昨天（17日）在法國巴黎航空展舉行2025年「全球航空公司大獎」頒獎典禮，國泰航空榮獲「全球最佳航空公司」第三名，更連續兩年蟬聯「全球最佳經濟艙航空公司」以及在三年內第二次獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮。

國泰航空集團行政總裁林紹波表示，國泰航空晉身「全球最佳航空公司」三甲，較去年躍升兩位，以及再次被評選為「全球最佳經濟客艙」和「全球最佳機上娛樂」令人振奮和鼓舞。很感謝得到廣大顧客的鼎力支持，以及同事們上下一心的貢獻。未來仍會精益求精、繼續努力尋求突破，成為傑出的服務品牌。

國泰航空集團為提升顧客的體驗和鞏固香港的國際航空樞紐地位，投資了逾一千億港元購買新一代飛機、升級客艙和機場貴賓室，以及提供創新的數碼服務。機隊中的波音777-300ER型客機推出全新的爾雅商務客艙、特選經濟客艙，以及煥然一新的經濟艙，目前可以在往來香港與倫敦、雪梨及温哥華的指定航班上體驗全新客艙，未來也將有更多航線逐步投入服務。

國泰航空指出，機上餐點部分，與米其林星級餐廳合作，包括法國餐廳Louise及粵菜食府都爹利會館為頭等及商務客艙顧客打造的精緻法式風味及經典粵菜，以及由逸東軒為特選經濟客艙及經濟客艙顧客呈獻的正宗粵饌。

此外，今年八月起，國泰航空將成為全球少數全機隊每個客艙均配備椅背機上娛樂系統及高速無線網絡的航空公司。全新的機上娛樂系統獲得眾多權威獎項，也是全球首家在機上內容呈獻4K和4K HDR10畫質的航空公司，為機上螢幕內容提供廣闊的色域，為顧客締造更親歷其境、賞心悅目及方便易用的空中觀影享受。

國泰航空透露，機上娛樂庫提供亞太區庫存量最大、最豐富的內容，每月更新精選影片，確保顧客每次飛行都能享受到最佳的娛樂節目—從好萊塢新片、亞洲經典電影、Paramount+、愛奇藝電視節目和獲獎劇集，以至最新音樂專輯、播客節目（podcasts）、遊戲和精選的Disney+精彩內容，以及國泰原創製作等。