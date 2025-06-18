百貨協會改選！徐雪芳卸任、黃晴雯接棒 吳昕陽首進理監事會

百貨零售企業協會18日舉行2025年第一次會員大會，同時完成理監事改選，並選任新任理事長，由遠百總經理徐雪芳交棒予遠東SOGO百貨董事長黃晴雯。副理事長兩名則為漢神購物中心總經理南野雄介及台北101總經理朱麗文，分別在前年和今年加入百協的新光三越與微風也首度進入理監事會，由新光三越總經理吳昕陽、微風百貨副總陳美汀代表。

黃晴雯表示，面對國際局勢日益複雜，包括以伊情勢升高、烏俄戰爭進入第三年、川普關稅政策所帶來的不確定性，加上全球通貨膨脹、失業率波動等外部變數，百貨零售業正面臨許多挑戰。2024年台灣零售業規模達到4兆8530億元，然而實體店零售業年增只有2.6%，百貨業年增幅更僅有1.2%，較2022年及2023年的成長明顯趨緩，百貨零售業的疫後紅利已是強弩之末。未來，如何加強人力資源、擴大虛實整合的能力、應用數位與AI科技提升營業與管理效率，同時迎接台灣零售業碳盤查的時代來臨，將是百貨業前瞻規劃的重中之重。

百協會員營收占整體國內百貨營業額的七成，黃晴雯強調，百協作為台灣百貨零售業的重要平台，將串連會員企業資源，擴大整體百貨零售市場的規模、並以永續理念打造更具韌性與未來性的零售生態圈。具體的作法是加強與產官學的溝通合作，協助政府掌握零售產業脈動，推動更符合產業未來發展的政策環境。像是今年開始，環境部對產業的碳盤查擴及零售業，百協將扮演積極角色，協助會員過渡到未來碳費時代。

徐雪芳在過去八年領軍百貨協會任內，不僅促成台日百協首度交流，並創設零售創新卓越獎項、增加優良從業人員楷模人數。她表示，希望接棒的新團隊能持續推動百貨零售國際化，探索實用與創新的零售知識，進一步提升台灣百貨業的國際能見度與整體競爭力。