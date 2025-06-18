快訊

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

確定了！2026高雄、台南、嘉縣民進黨誰出征 初選定勝負

房市變化像跳樓機 4月全國平均一天賣111.3戶預售屋

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
全台房市持續降溫，根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶。本報資料照片
全台房市持續降溫，根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶。本報資料照片

全台房市持續降溫，根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期揭露平均一天507.6戶大幅萎縮，其中六都一天預售揭露件數都不到30戶，較去年同期都大幅萎縮，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場個案表現，有些案子公開仍賣得不錯，但也有不少個案市況冷清，與去年上半年幾乎多數都熱銷市況相比，房市景氣的確就像是跳樓機。

曾敬德表示，自從去年央行接連祭出調控措施後，即便是無立即貸款需求的預售市場，也出現風向轉變，買方態度趨於保守，開始精挑細選符合自身需求的個案，購屋行為也更為謹慎。

曾敬德說，整體預售市場已轉為「個案表現」的格局，能夠吸引買氣的產品，多具備幾項共通條件：鄰近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規劃，以及整體性價比（CP值）佳。然而整體而言，今年的329檔期買氣明顯不如往年，市場氛圍略顯清淡。

根據實價預售揭露資料顯示，2025年4月全台預售屋交易量大幅下滑，平均每天總揭露件數僅111.3件，較2024年4月每天揭露507.6件大幅減少超過七成，呈現明顯降溫趨勢。

觀察各主要都會區，台北市去年4月平均每天揭露26.0件降至今年4月剩7.5件，新北市由81.4件縮減至28.7件，桃園市則從94.2件大跌至19.4件，新竹縣市由32.6件降至僅4.0件。中南部也不例外，台中市從103.8件降至17.6件，台南市由47.6件縮至7.6件，高雄市也由48.5件降為8.3件。

實價預售4月平均每日揭露數量。圖／信義房屋不動產企研室提供
實價預售4月平均每日揭露數量。圖／信義房屋不動產企研室提供


買氣 房市

延伸閱讀

自殺隔14年重回國人十大死因 醫揭兒少三大危險族群須注意

房市景氣冷 4月六都一天賣不到30戶

險遭死神奪命…印度航空墜機「撞上醫院宿舍」 醫師驚險跳樓逃死劫

防堵爛尾樓 內政部：3個月內研議預售屋履約擔保機制

相關新聞

房市景氣冷 4月六都一天賣不到30戶

根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期揭露平均一天507.6戶大幅萎縮，其中六...

房市變化像跳樓機 4月全國平均一天賣111.3戶預售屋

全台房市持續降溫，根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期揭露平均一天507.6...

百貨協會改選 SOGO董座黃晴雯任新理事長

百貨協會今日改選理監事，已連任的原理事長、遠百總經理徐雪芳卸任，由遠東SOGO董事長黃晴雯擔任新任理事長，副理事長為漢神...

高雄港第70號碼頭續簽20年長約 陽明深耕高雄港近洋線貨櫃業務

臺灣港務公司高雄分公司與鴻明船舶貨物裝卸承攬公司18日在臺灣港務公司李賢義董事長及陽明海運（2609）蔡豐明董事長見證下...

房市轉冷議價空間擴大 這兩區開價「打八折」才能成交

房市買氣轉淡，屋主讓利態度浮現。根據591實價登錄統計，2025年1至4月七都平均開價與成交價出現明顯落差，雙北議價空間...

航空界奧斯卡SKYTRAX揭曉 長榮連十年獲五星評鑒

法國巴黎航空展(Paris Air Show)近日舉行2025年「全球航空公司大獎(World Airline Awar...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。