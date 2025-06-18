房市變化像跳樓機 4月全國平均一天賣111.3戶預售屋
全台房市持續降溫，根據最新實價資料顯示，4月份全國預售市場揭露件數平均一天111.3戶，較去年同期揭露平均一天507.6戶大幅萎縮，其中六都一天預售揭露件數都不到30戶，較去年同期都大幅萎縮，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場個案表現，有些案子公開仍賣得不錯，但也有不少個案市況冷清，與去年上半年幾乎多數都熱銷市況相比，房市景氣的確就像是跳樓機。
曾敬德表示，自從去年央行接連祭出調控措施後，即便是無立即貸款需求的預售市場，也出現風向轉變，買方態度趨於保守，開始精挑細選符合自身需求的個案，購屋行為也更為謹慎。
曾敬德說，整體預售市場已轉為「個案表現」的格局，能夠吸引買氣的產品，多具備幾項共通條件：鄰近捷運站、總價落在自住客可負擔範圍、具規模的大基地規劃，以及整體性價比（CP值）佳。然而整體而言，今年的329檔期買氣明顯不如往年，市場氛圍略顯清淡。
根據實價預售揭露資料顯示，2025年4月全台預售屋交易量大幅下滑，平均每天總揭露件數僅111.3件，較2024年4月每天揭露507.6件大幅減少超過七成，呈現明顯降溫趨勢。
觀察各主要都會區，台北市去年4月平均每天揭露26.0件降至今年4月剩7.5件，新北市由81.4件縮減至28.7件，桃園市則從94.2件大跌至19.4件，新竹縣市由32.6件降至僅4.0件。中南部也不例外，台中市從103.8件降至17.6件，台南市由47.6件縮至7.6件，高雄市也由48.5件降為8.3件。
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