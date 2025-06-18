百貨協會改選 SOGO董座黃晴雯任新理事長

百貨協會今日改選理監事，已連任的原理事長、遠百總經理徐雪芳卸任，由遠東SOGO董事長黃晴雯擔任新任理事長，副理事長為漢神購物中心總經理南野雄介及台北101總經理朱麗文，新進加入百協的新光三越與微風集團也首度進入理監事會。

徐雪芳表示，在過去八年領軍百貨協會任內，促成台日百協首度交流、創設零售創新卓越獎項、增加優良從業人員楷模人數，這些首創都成為吸睛重點。徐理事長致詞時表示，在理事長任內很多會務順利進行，一起同心協力度過疫情難關，百協成員的營業額也蒸蒸日上，營業額占市場七成。

黃晴雯表示，面對國際局勢日益複雜，包括以伊情勢升高、烏俄戰爭進入第三年、川普關稅政策所帶來的不確定性，加上全球通貨膨脹、失業率波動等外部變數，百貨零售業正面臨許多挑戰。

黃晴雯指出，去年台灣零售業規模達到4兆8530億元，然而實體店零售業年增只有2.6%，百貨業年增幅更僅有1.2%，較2022年及2023年的成長明顯趨緩，百貨零售業的疫後紅利已是強弩之末，未來，如何加強人力資源、擴大虛實整合的能力、應用數位與AI科技提升營業與管理效率，同時迎接台灣零售業碳盤查的時代來臨，將是百貨業前瞻規劃的重中之重。

黃晴雯強調，百協作為台灣百貨零售業的重要平台，將串連會員企業資源，以凝聚、創新、共享為三大目標，擴大整體百貨零售市場的規模、並以永續理念打造更具韌性與未來性的零售生態圈。具體的作法是加強與產官學的溝通合作，協助政府掌握零售產業脈動，推動更符合產業未來發展的政策環境。如今年開始，環境部對產業的碳盤查擴及零售業，百協將扮演積極角色，協助會員過渡到未來碳費時代。