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平和環保看好廢酸再製綠建材 鎖定水泥業需求

中央社／ 台北18日電

平和環保總經理黃弘傑今天表示，轉投資廢酸回收再利用綠建材廠預計今年第4季產線建置完成，明年上半年量產；由於製程零廢棄，無二次污染，可望成為水泥廠的搶手貨。

平和環保今天舉行法人說明會，黃弘傑指出，廢水回收占營收約7至8成，收入穩定，但廢酸回收除可賺取回收費之外，再製的綠建材可以出售給水泥廠，在碳足跡計算享有優勢。

黃弘傑說明，目前國內水泥業者已採用國外進口具相同作用的產品，尚無國產替代產品，一旦轉投資事業的廢酸回收再製新產品量產，可望全數被水泥業者收購。

他解釋，轉投資廢酸回收再利用綠建材廠持股20%，持股80%的單一大股東將申請專利，平和環保與其技術互補，可望順利搶占市場。

他說，廢水回收仍是主要業務，雖有同業競爭，但市場十分穩定，因廢水回收之外仍須再處理，尤其是半導體等科技業排放的廢酸更須處理；如果只是一般廢水回收，只能賺取勞務費用，利潤不高，所以平和環保提供有處理難度的廢水回收業務，也能提供一次性大量回收的服務，有利業務推廣。

他強調，平和環保為國內少見可提供連續24小時代處理廢水服務的廠商，目前擁有將近100家客戶，下游客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等產業。

平和環保統計，第1季營收新台幣1.64億元，年增8.58%，歸屬母公司稅後淨利4176萬元，年增34.45%，每股盈餘（EPS）1.34元；營收、稅後淨利、EPS同創近3年同期新高。


環保

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