宏碁智通攜手世雅育樂 攻占娛樂支付市場

宏碁智通18日宣布，與世雅育樂（SEGA Taiwan Ltd.）攜手合作，將「揪吉嗶嗶 JJ-Beep」多元支付服務導入全台超過1,000台日本知名IP卡片販售機台，並已於今年4月全數上線，雙方攜手推動全台娛樂場域的數位支付升級，打造「嗶一下」即可暢玩的無現金新體驗。

宏碁智通總經理游明豐表示：「宏碁智通深耕智慧交通領域多年，憑藉彈性且完整的多元支付整合技術，打造出自有品牌『揪吉嗶嗶 JJ-Beep』，積極擴展智慧支付應用場域，全面推動多元支付生態系的落地及普及。」

游明豐指出，「本次攜手世雅育樂導入『揪吉嗶嗶 JJ-Beep』系統，除了高彈性整合能力及設備快速串接外，亦能提供即時後台管理與大數據分析，協助業者強化營運效率與消費體驗。我們期待未來與世雅育樂持續深度合作，從娛樂機台出發、現金與非現金支付整合、到會員經營與營運管理，共同開創智慧支付新時代。」

世雅育樂總經理谷岡慎太郎表示：「在娛樂產業邁向無人化與數位化的大趨勢下，智慧支付已成為核心戰略。此次導入多元支付不僅是技術升級，更代表我們對未來營運模式的創新佈局，未來將與宏碁智通於其他日本知名IP遊戲機台、數位支付整合服務等展開更深合作。」

揪吉嗶嗶的應用範圍橫跨公共自行車、停車場、自動販賣機、計程車、長照車隊等生活場景，如今更攜手世雅育樂深入娛樂機台產業，成功將多元支付系統導入超過 1,000台卡片販賣機，遍及全台 1,000 多家通路據點，涵蓋百貨、玩具經銷商、書局、便利超商、量販店及多元主流消費通路，全面打通玩家觸及規模。這些卡片販賣機台除保留傳統投幣功能，更全面升級支援悠遊卡、一卡通、iCash 等電子支付工具，打造「嗶」一下即可開玩的新體驗。

導入「揪吉嗶嗶JJ-Beep」後，不僅代表設備數位升級，更大幅提升營運效率。據宏碁智通統計，導入多元支付後一個月內，卡片販賣機台的非現金交易筆數成長逾20%，展現數位支付的普及度日益提升。透過現金與非現金支付整合、完整後台帳務系統與即時數據整合分析，宏碁智通協助業主掌握營收動態，並開創下列四大核心營運優勢，包含解決現金交易痛點、串聯產業生態系、精準會員經營及大數據營收分析。

宏碁智通預計今年底可部署超過 10,000 台多元支付驗票設備，不僅展現整合既有設備的彈性實力，更為全台無人化設備業者打造現金與電子支付並行的嶄新營運模式。此舉不僅加速市場數位轉型，更樹立智慧城市支付應用新標準。