打炒房政策有效 新竹、台中、高雄開價打8折成交

據《591實價登錄》統計，今年前四月，六都、新竹縣市待售物件中，除了台北市外，其餘縣市平均議價空間增加2.5～11.9個百分點開價，其中新竹、台中、高雄三縣市首季議價率均突破20%，等同開價「打8折」就能成交。

《591實價登錄》表示，今年前四月，六都、新竹縣市待售物件的平均開價與同期成交價差距明顯，反映出在買氣轉淡的市場氛圍下，屋主不再堅守高價、售屋心態逐步鬆動。

《591實價登錄》分析，雙北市議價幅度最小，平均僅約1成，特別是台北市更是唯一議價率縮小的縣市，議價率為12.3%，顯示核心區段仍具保值優勢，屋主普遍仍持惜售態度，特別像是大安、松山、中正等蛋黃區，議價率甚至低於1成，成交價緊貼開價。

《591實價登錄》指出，高雄市則是六都、新竹縣市中議價率最高的地區，平均每坪開價32.8萬元，每坪成交價25.5萬元，議價幅度達22.3%，較去年增加超過7%。

《591實價登錄》表示，高雄市受惠於台積電（2330）設廠及輝達效應等重大利多題材，吸引大量投資買盤湧入，同時帶動屋主信心高漲，推升整體房價快速飆升。

然而，《591實價登錄》分析，隨著市場風向轉變，投資客陸續退場、拋售，買方追價意願也明顯減弱，促使開價與成交價差異擴大。