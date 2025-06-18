漢翔巴黎參展接訂單 延續與日本川崎重工採購長約

漢翔航空工業公司近日至巴黎參加航空展，展示高雄廠生產的航空發動機零組件和創新研發產品，獲國際採購商關注，也與日本川崎重工延續為期3年的長期採購合約。

高雄市經發局今天新聞稿表示，漢翔公司繼今年4月啟用新建岡山廠區鍛造廠，近日由總經理馬萬鈞親自率「航太國家隊」參加「巴黎國際航空太空展」（Paris Air Show），展現高雄廠生產的航空發動機零組件，同步亮相多項自主研發的創新產品，大受海外採購商關注。

馬萬鈞表示，2013年漢翔與川崎重工合作TrentXWB-97K發動機，雙方於2016年簽訂長期採購合約，今再次爭取到日方信賴，延續雙方超過10年的夥伴關係。漢翔近年持續加強新技術的開發、重視製程效率的提升，選在國際重要航太展會簽約，更彰顯雙方對合作相當重視。

高雄市經發局長廖泰翔表示，航太產業的技術水準至關重要，作為產業龍頭，漢翔公司今年4月正式啟用高雄岡山的高階鍛造製程技術廠房，讓國內發動機鍛造材料邁入高階且高附加價值的「恆温鍛造」領域，建構航空高階鍛造自主供應量能。此次遠赴巴黎參展也讓世界看見高雄航太產業技術的堅強實力。

廖泰翔強調，高雄作為國內航太產業發展重鎮，2024年全國航空產業總產值約新台幣1466.48億元，高雄就佔了超過3成以上，顯見高雄對於航太產業發展的關鍵影響力。

經發局說明，為協助在地航太產業的發展，高雄是全台唯一舉辦國際航太和國防工業供應商認證體系（NADCAP）人才培訓課程的縣市，已協助多達80家次業者取得認證。

經發局表示，對國際航空大廠而言，供應商必須通過NADCAP的專業認證，產品才能打入其供應鏈。今年課程預計9月開課，只要是高雄在地相關廠商參加，市府都會全額補助一位學員的學費。