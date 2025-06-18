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陽明子公司鴻明與港務公司簽署高雄港貨櫃碼頭20年長約

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）旗下全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬公司，18日與臺灣港務公司高雄分公司簽署高雄港第70號貨櫃碼頭20年續租合約。

簽約儀式在陽明海運董事長蔡豐明及港務公司董事長李賢義共同見證下，由鴻明裝卸史美琦董事長與港務公司高雄分公司總經理王派峰於高雄港港史館完成簽署；透過鴻明裝卸與港務公司以長約合作續租第70號貨櫃碼頭，除確保陽明海運穩定之亞洲區間航線靠泊及裝卸服務外，更代表陽明海運集團深耕高雄之決心，後續將持續更新優化碼頭作業機具、建構高效率之碼頭作業服務，以鞏固陽明海運航線服務競爭力，滿足客戶於高雄港之業務需求。

高雄港為陽明海運全球航線布局之重要港口，第70號貨櫃碼頭則為亞洲區間航線轉運樞紐港，陽明海運集團於該碼頭營運迄今已逾40載，具有鄰近市區且聯外道路便捷之地理位置優勢，集中海運倉儲、堆場及貨櫃運輸等上下游資源，有利於提供客戶整合性運輸服務；鴻明裝卸將規劃於未來逐步更新第70號貨櫃碼頭營運機具，並導入具環保節能設計之新型設備，強化碼頭營運效能，進一步提升碼頭安全標準，提供更加卓越之作業效率，預估每年可穩定處理55萬至60萬TEU裝卸量，除挹注高雄港貨櫃進出口量外，更能與現行高雄港第六貨櫃中心第108～111號碼頭搭配，發揮雙碼頭作業綜效，為陽明海運鞏固全球航線服務網絡競爭力，完善長短線及轉運之貨儎運輸需求。

面對全球供應鏈挑戰與永續發展浪潮，陽明海運將持續耕耘港埠碼頭合作，冀可藉由導入現代化設施，加速航運數位化轉型，並整合上下游資源，藉此提升服務品質與強化營運韌性，邁向「成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」之願景。


陽明海運 董事長 碼頭

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