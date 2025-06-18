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高雄港第70號碼頭續簽20年長約 陽明深耕高雄港近洋線貨櫃業務

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
臺灣港務公司高雄分公司王派峰總經理及鴻明船舶貨物裝卸承攬公司史美琦董事長共同簽署高雄港第三貨櫃中心70號碼頭契約。圖片由左至右為陽明蔡豐明董事長、鴻明史美琦董事長、港務公司高雄分公司王派峰總經理、港務公司李賢義董事長。照片／港務公司提供
臺灣港務公司高雄分公司王派峰總經理及鴻明船舶貨物裝卸承攬公司史美琦董事長共同簽署高雄港第三貨櫃中心70號碼頭契約。圖片由左至右為陽明蔡豐明董事長、鴻明史美琦董事長、港務公司高雄分公司王派峰總經理、港務公司李賢義董事長。照片／港務公司提供

臺灣港務公司高雄分公司與鴻明船舶貨物裝卸承攬公司18日在臺灣港務公司李賢義董事長陽明海運（2609）蔡豐明董事長見證下，由臺灣港務公司高雄分公司王派峰總經理及鴻明船舶裝卸史美琦董事長簽署高雄港第三貨櫃中心70號碼頭及附屬設施租賃契約，為70號碼頭首次簽訂之20年長約。

第三貨櫃中心70號碼頭長度約320公尺，使用水深負13.5公尺，可供8,000TEU貨櫃船靠泊作業，自70年起由陽明海運公司承租，並於103年起由鴻明船舶裝卸接續承租經營。

鴻明為陽明海運子公司，以高雄港70號碼頭作為其近洋航線之轉運基地，鴻明裝卸憑藉70號碼頭鄰近市區之地理優勢、串聯市區新生高架橋銜接國道一號，提高碼頭聯外交通之便捷性，並搭配完善的後線物流倉儲設施，有效整合全線供應鏈服務，近10年創造年平均裝卸量約55萬TEU之佳績，對高雄港整體貨櫃量具一定貢獻度。

因應貨櫃船舶大型化之需求，臺灣港務公司辦理第三貨櫃中心碼頭改建工程， 70號碼頭使用水深由目前負13.5公尺改建加深至負15.2公尺，可供18,000 TEU貨櫃船靠泊作業。

同時新建100呎之貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施，適逢契約屆期更換租約之際，鴻明以簽訂長約方式投資高雄港，辦理營運機具更新汰換，以全面提升作業效能與運輸量能，強化櫃場裝卸效率，奠定未來營運發展堅實基礎。

此次雙方簽訂為期20年之長期租賃契約，展現鴻明推動永續經營、深耕高雄港貨櫃業務的決心與承諾，臺灣港務公司期盼藉由本次簽署第三貨櫃中心70號碼頭及附屬設施租賃契約，與鴻明攜手打造更優質之貨運作業環境與經營利基，提升港埠營運效能，協助鴻明船舶貨物裝卸承攬公司穩固根留高雄港70號碼頭，積極拓展近洋航線及轉口貨源，共同邁向高雄港貨櫃量成長新高峰。


陽明海運 董事長 碼頭

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