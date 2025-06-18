房市轉冷議價空間擴大 這兩區開價「打八折」才能成交
房市買氣轉淡，屋主讓利態度浮現。根據591實價登錄統計，2025年1至4月七都平均開價與成交價出現明顯落差，雙北議價空間最小，約1成，台北市甚至較去年縮小；反觀新竹、台中、高雄議價率突破2成，等同開價需打八折才賣得動。
591房屋交易網指出，過去幾年房價飆漲區域，在打炒房政策下買方趨於理性，不再盲目追價，導致開價與成交價落差擴大。雙北地區相對穩健，議價率分別為台北12.3%、新北11.5%，其中台北蛋黃區如大安、松山、中正成交價緊貼開價，保值性強；新北淡水區則因新市鎮供給集中、屋主開價貼近市場，議價率僅5%。
591房屋交易網表示，中南部市場壓力較大，桃園議價率達17%，龍潭、大園讓利最多；新竹則是議價率年增幅最大，整體突破2成，其中竹東、新豐受市場轉冷影響明顯，竹北與北區則維持在1成左右。台中平均議價率高達22.2%，主因重劃區交屋潮擴大賣壓，以北屯區最為明顯。
591指出，台南議價相對溫和，平均約18.8%，新市、善化等南科周邊區域仍具撐盤力，議價僅約1成。高雄為七都中議價幅度最高地區，達22.3%，年增逾7個百分點。台積電設廠與輝達效應曾帶動房價暴漲，但近來投資客退場、買盤轉趨觀望，成交明顯下修。
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