台中推舊市區活化！南區漲幅最快、3年漲16.5% 這區卻跌了8.8%

中信房屋研展室彙整實價登錄，統計近三年台中舊市區的平均房價變化，結果顯示，南區的漲幅最快、達16.5%，其後分別是中區13.4%、西區11.1%、北區10.6%，而唯獨東區出現負成長，房價反跌8.8%，成為唯一下修的區域。

針對東區出現8.8%跌幅，中信房屋台中復興加盟店店長余淑芬分析，東區前幾年因LaLaport開幕吸引眾多建商卡位推案，導致短期內新建案成交熱絡、房價行情迅速墊高。然而，隨著房市走勢趨緩、消費者轉向性價比高的中古屋產品，新案拉抬力道不再，房價自然就出現回檔。

不過，她也強調，在實務上，多數屋主對價格仍具信心，雖然議價空間略有擴大，但並未出現明顯賠售，多以小賺或平轉離場為主，顯示東區市場仍具基本面支撐。

至於房價漲幅最快的南區，余淑芬指出，南區坐擁捷運與台鐵雙鐵共構的交通優勢，尤其在鐵路高架化後，南區與新市區的聯絡也變得更為便利，加上13期重劃區、興大附醫BOT案等重大建設加持，

區域房市潛力備受看好。在居住環境方面，南區擁有大慶商圈、工學商圈、興大商圈三大核心商圈，加上中山醫學大學、中興大學，以及國家圖書館台中分館等藝文設施，營造出相當濃厚的人文氣息與宜居氛圍，很受自住型買盤的青睞。

余淑芬分析，目前南區中古屋的房價仍普遍每坪成交均價落在2-3字頭，總價約1,000-1,200萬元就有機會買到三房含車位的產品，對於口袋不深的首購族、小資族而言相當具有吸引力。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年來受惠於大台中車站計畫、台中捷運、鐵路高架化、大智路打通、綠空廊道、大型商場等重大建設接連啟動，台中舊市區的發展前景充滿想像空間，也吸引了不少建商進駐推動危老都更，部分新建案的開價甚至可以達到8字頭以上，在新建案的帶動下，區域中古屋的房價也水漲船高。

莊思敏表示，由於今年整體房市氣氛轉趨保守，部分新興重劃區因前期漲幅過快而面臨較大的修正壓力，相較之下，舊市區生活機能完善、剛性需求穩定、建設話題豐沛，反而能夠展現出更強的抗跌保值性，值得購屋民眾留意。