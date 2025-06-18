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航空界奧斯卡SKYTRAX揭曉 長榮連十年獲五星評鑒

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮。圖／長榮航提供
SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮。圖／長榮航提供

法國巴黎航空展（Paris Air Show）近日舉行2025年「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，其中長榮航（2618）自2016年起連續10年獲得SKYTRAX五星級航空的評鑑，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，「長榮航空自2016年起連續10年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，在這十年堅持追求卓越的道路上，長榮堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易。感謝全球旅客及專業評審對長榮團隊努力不懈與優質服務的肯定，也感謝全體員工的付出與貢獻，這份殊榮是屬於每一位同仁的，我深深引以為榮。未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程」。

此外，日本航空公司ANA也在2025年第12度榮獲「全球最佳機場服務」及第10度榮獲「亞洲最佳員工服務」兩項殊榮。ANA 總經理井上慎一表示，「能再次獲得 SKYTRAX 的兩項殊榮感到無比榮幸。這份肯定除了展現了 ANA 團隊全員對工作的熱情與承諾，更是每一位員工每天都以實際行動展現日式款待精神的成果。我們始終將旅客的信任與滿意度置於首位，未來也將持續提供卓越與貼心的服務。對 ANA 而言，每一趟的旅程不僅是一次飛行，更是旅客與世界及其所愛無縫連結的美好體驗」。

此外，AirAsia 也在2025年 Skytrax 世界航空大獎中，榮獲「世界最佳低成本航空公司」頭銜，更是連續第16年蟬聯此項國際殊榮，展現其卓越的營運實力與服務品質，持續穩坐全球低成本航空的領導地位。AirAsia 創辦人之一暨 Capital A 主席 Datuk Kamarudin Meranun 表示，「能夠連續16年獲此肯定，我們深感榮幸。自創立以來，我們始終堅守讓人人都能飛的使命，這項殊榮不僅是對我們團隊的肯定，更是對全球數百萬支持我們的乘客最溫暖的回饋。我們將持續精進，追求更高目標」。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，深獲航空、旅遊業界之認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標；該機構透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等多國語言選項，針對超過325家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2,200萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。


長榮航空 機場 榮耀

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