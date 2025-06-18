日本獨有三大結構性優勢持續吸引資金進駐日股

日本央行利率會議如期維持基準政策利率於0.5%不變，日本央行也規畫自下一財年(2026年4月)開始，放緩每月縮減購債的幅度，從目前的每季度縮減4,000億日圓規模下調至每季度縮減2,000億日圓，突顯日本央行的審慎態度。富蘭克林證券投顧分析，雖然日本央行政策動向為市場高度關注，可能牽動日圓匯價表現與影響日股走勢，不過邁入通膨環境經濟正常化、企業治理改革與評價低廉等日本獨有的三大結構性優勢才是持續吸引資金進駐日股的關鍵。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，現階段日本有更為顯著的實質薪資成長，消費信心隨之改善，日本消費復甦前景持相當正面的態度，企業股東權益報酬率的改善仍為進行式，企業治理改革已為日本企業追求的主流，團隊持續發現許多公司正在退出非核心業務，轉而側重投資核心業務，解除交叉持股並追求創紀錄的買回庫藏股計畫，有關併購交易與產業整合的趨勢也仍持續，團隊正見證日本企業的大幅改革。最後，日本股市的評價水準仍屬大幅折價狀況，並且仍是一個遭到忽視的資產類別。日本股市的報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，這為全球投資組合提供了獨特、有助分散風險的回報來源。

富蘭克林坦伯頓日本基金採取企業主觀點的方式，對想要持有的公司進行全盤了解、積極主動與管理層接觸，以讓雙方可以實現雙贏局面，例如團隊看好的某家企業於東京擁有大量房地產，但僅是檢視資產負債表時，事實上只能看到公司依據成本記帳，並未反應實際價值，這是一個嚴重的錯誤定價機會，同時對於一家處於日本企業治理改革浪潮的公司來說，這並非核心業務同時也無繼續持有的必要，因此團隊積極採取股東行動主義，與公司管理階層會面，討論未來如何自所持有的房地產投資組合中釋放價值。

富蘭克林坦伯頓日本基金短中長期績效優異，目前配置著重於包含消費，以及工業、金融、科技通訊共四大主題商機，經理團隊對於所持有的股票抱持高度信念，希望透過四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。