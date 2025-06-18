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長榮航空連續10年榮獲 SKYTRAX 五星級航空公司

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空獲得SKYTRAX「最佳豪華經濟艙機上餐飲第3名」及「全球最佳豪華經濟艙航空公司第5名」雙項殊榮。長榮航提供
長榮航空獲得SKYTRAX「最佳豪華經濟艙機上餐飲第3名」及「全球最佳豪華經濟艙航空公司第5名」雙項殊榮。長榮航提供

長榮航（2618）連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。 

長榮航空擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，昨(17)日於法國巴黎航空展(Paris Air Show)舉行2025年「全球航空公司大獎(World Airline Awards)」頒獎典禮，由長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自2016年起連續10年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，在這十年堅持追求卓越的道路上，長榮堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易。

感謝全球旅客及專業評審對長榮團隊努力不懈與優質服務的肯定，也感謝全體員工的付出與貢獻，這份殊榮是屬於每一位同仁的，我深深引以為榮。未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

長榮航空持續優化機上軟硬體服務，今年正式推出波音787-9全新第四代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞42英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、15.6吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

餐飲方面，長榮航空持續在機上餐食體驗注入新意，結合各國特色料理、精緻擺盤與創意搭配，並推出更多元化的創新菜單，滿足來自世界各地旅客的口味。此外，長榮航空始終從機艙內最微末的細節處留意，秉持提供旅客乾淨舒適的客艙環境，因而多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，讓旅客一上機就彷彿像回到家般的輕鬆自在。 

長榮航空領先國籍航空，率先推出全天候7x24小時中、英文客服的便利服務，為旅客提供更便捷的支援體驗。此外，長榮航空現行提供旅客30分鐘機上免費Wi-Fi服務，自7月起將服務升級，凡是長榮航空無限萬哩遊會員搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機，都可以享有全程免費的Wi-Fi服務，另外開放非會員在7至9月也可享有此服務，為旅途增添更多便利與樂趣。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，深獲航空、旅遊業界之認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標；該機構透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等多國語言選項，針對超過325家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2,200萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。

長榮航空持續在機上餐飲注入新意，滿足來自世界各地旅客的口味。長榮航提供
長榮航空持續在機上餐飲注入新意，滿足來自世界各地旅客的口味。長榮航提供
長榮航空獲得SKYTRAX「最佳商務艙服務用品第3名」，皇璽桂冠艙過夜包與義大利品牌 Giorgio Armani合作，睡衣則由吳季剛Jason Wu設計，提供旅客機上頂級享受。長榮航提供
長榮航空獲得SKYTRAX「最佳商務艙服務用品第3名」，皇璽桂冠艙過夜包與義大利品牌 Giorgio Armani合作，睡衣則由吳季剛Jason Wu設計，提供旅客機上頂級享受。長榮航提供
長榮航空榮獲五星級航空殊榮，更獲得「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席頒獎典禮。長榮航空提供
長榮航空榮獲五星級航空殊榮，更獲得「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席頒獎典禮。長榮航空提供
長榮航空SKYTRAX「全球航空公司大獎」本年度得獎獎項及排名如下。長榮航提供
長榮航空SKYTRAX「全球航空公司大獎」本年度得獎獎項及排名如下。長榮航提供
SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮。長榮航提供
SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮。長榮航提供


餐飲 長榮航空 波音

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