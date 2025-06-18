煙波國際觀光集團9間餐廳獲星級溯源二星肯定 餐飲推出感恩限時回饋

第10屆「星級溯源餐廳評鑑獎」由台灣農業跨領域發展協會（AMOT）主辦，於17日盛大舉辦，煙波國際觀光集團旗下共9間餐廳齊獲評二星等級，累計榮獲18星殊榮，成為本屆飯店旅宿業獲星數量最多的企業，由企業品牌永續處副總經理王泳涵代表領獎，展現集團落實企業永續與食安承諾的卓著成果。

為感謝大眾長期以來的支持與肯定，煙波國際觀光集團即日起至6月30日止，推出星級溯源得獎餐廳回饋活動：於指定餐廳用餐可享9折優惠，其中「醉月樓中餐廳」適用於午餐與晚餐時段，全台煙波早午餐BUFFET則適用於早餐加購使用。更多詳情請洽各館飯店餐廳服務櫃台，或至官網查詢最新優惠資訊：https://lihi.cc/5gWNd。

這次評鑑旨在表彰落實「食材溯源」與「永續理念」的餐飲業者，與聯合國永續發展目標SDG 2「消除飢餓」及SDG12「負責任的消費與生產」呼應，煙波集團多年來與在地農業攜手合作，以實際行動支持友善農業、合作小農，導入產銷履歷制度，落實農產品產銷透明化，不僅提升食品安全與農業收入，更實踐環境友善與綠色經濟的理念，讓每個人皆能透過每餐的飲食來共同守護這片土地，努力維護生態環境。

得獎名單中，新竹湖濱館「醉月樓中餐廳」以精緻中粵料理聞名，主廚招牌料理取材自台灣經典客家小炒的「錦繡小炒皇」，為永續選材與文化融合的經典代表，由履歷豬肉製成的脆皮燒肉與豬肝腸的粵式雙拼元素，再搭配綠竹筍、蝦米、乾魷魚絲等食材。選用來自在地產銷履歷認證豬肉，不僅保證食材來源安全透明，更彰顯煙波支持台灣在地畜產與永續農業的實際行動。

此外，煙波國際觀光集團自北至南共計8館的「煙波早午餐BUFFET」榮耀獲獎，包含新竹湖濱館莫內西餐廳、新竹都會館經典牛排館、宜蘭館燦燦好食、蘇澳四季雙泉館朝晴庭、花蓮館慕拉西餐廳、花蓮太魯閣沁海館漫饗食堂、台南館食東西自助餐廳以及花時間宜蘭傳藝呷百味等，皆精選來源透明的優質食材，讓每一口早午餐都是對土地的致敬。以早餐餐檯主食必嚐白飯為例，選用雲林產銷履歷「台南11號」米，採自然永續耕作，米粒晶亮飽滿、Q彈滑順，不僅風靡全台，更深獲日本媒體盛讚為「驚為天人的好米」，深受海內外饕客高度讚賞，此選材不僅體現對食材品質的堅持，也落實支持台灣農業的品牌責任。