快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

煙波國際觀光集團9間餐廳獲星級溯源二星肯定 餐飲推出感恩限時回饋

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
煙波國際觀光集團9間餐廳獲星級溯源二星肯定，由企業品牌永續處副總經理王泳涵（右）代表領獎，展現集團落實企業永續與食安承諾的卓著成果。業者／提供
煙波國際觀光集團9間餐廳獲星級溯源二星肯定，由企業品牌永續處副總經理王泳涵（右）代表領獎，展現集團落實企業永續與食安承諾的卓著成果。業者／提供

第10屆「星級溯源餐廳評鑑獎」由台灣農業跨領域發展協會（AMOT）主辦，於17日盛大舉辦，煙波國際觀光集團旗下共9間餐廳齊獲評二星等級，累計榮獲18星殊榮，成為本屆飯店旅宿業獲星數量最多的企業，由企業品牌永續處副總經理王泳涵代表領獎，展現集團落實企業永續與食安承諾的卓著成果。

為感謝大眾長期以來的支持與肯定，煙波國際觀光集團即日起至6月30日止，推出星級溯源得獎餐廳回饋活動：於指定餐廳用餐可享9折優惠，其中「醉月樓中餐廳」適用於午餐與晚餐時段，全台煙波早午餐BUFFET則適用於早餐加購使用。更多詳情請洽各館飯店餐廳服務櫃台，或至官網查詢最新優惠資訊：https://lihi.cc/5gWNd。

這次評鑑旨在表彰落實「食材溯源」與「永續理念」的餐飲業者，與聯合國永續發展目標SDG 2「消除飢餓」及SDG12「負責任的消費與生產」呼應，煙波集團多年來與在地農業攜手合作，以實際行動支持友善農業、合作小農，導入產銷履歷制度，落實農產品產銷透明化，不僅提升食品安全與農業收入，更實踐環境友善與綠色經濟的理念，讓每個人皆能透過每餐的飲食來共同守護這片土地，努力維護生態環境。

得獎名單中，新竹湖濱館「醉月樓中餐廳」以精緻中粵料理聞名，主廚招牌料理取材自台灣經典客家小炒的「錦繡小炒皇」，為永續選材與文化融合的經典代表，由履歷豬肉製成的脆皮燒肉與豬肝腸的粵式雙拼元素，再搭配綠竹筍、蝦米、乾魷魚絲等食材。選用來自在地產銷履歷認證豬肉，不僅保證食材來源安全透明，更彰顯煙波支持台灣在地畜產與永續農業的實際行動。

此外，煙波國際觀光集團自北至南共計8館的「煙波早午餐BUFFET」榮耀獲獎，包含新竹湖濱館莫內西餐廳、新竹都會館經典牛排館、宜蘭館燦燦好食、蘇澳四季雙泉館朝晴庭、花蓮館慕拉西餐廳、花蓮太魯閣沁海館漫饗食堂、台南館食東西自助餐廳以及花時間宜蘭傳藝呷百味等，皆精選來源透明的優質食材，讓每一口早午餐都是對土地的致敬。以早餐餐檯主食必嚐白飯為例，選用雲林產銷履歷「台南11號」米，採自然永續耕作，米粒晶亮飽滿、Q彈滑順，不僅風靡全台，更深獲日本媒體盛讚為「驚為天人的好米」，深受海內外饕客高度讚賞，此選材不僅體現對食材品質的堅持，也落實支持台灣農業的品牌責任。

推動食材溯源與餐飲永續行之有年，煙波國際觀光集團表示，連續兩年舉辦主廚義煮公益活動回饋社會，特別結合星級溯源餐廳的主題菜色，走進家扶基金會新竹、台南、宜蘭與花蓮等地，服務超過180位家庭成員。並由AMOT講師團隊進行食農教育，帶領孩童認識白米、雞蛋、豬肉等在地履歷食材，學習感恩土地與尊重農職人，具體落實SDG 3「良好健康與福祉」，讓溯源不只存在於餐桌，也走入孩子們的心中。展望未來，將持續深化永續農業發展，攜手在地農民、社區與旅宿夥伴，共同打造綠色產業鏈，邁向低碳生活與共好社會的願景，實踐品牌的核心使命：「從產地到餐桌，讓每一口都能安心且有意義」。

主廚招牌料理取材自台灣經典客家小炒的「錦繡小炒皇」，為永續選材與文化融合的經典代表。業者／提供
主廚招牌料理取材自台灣經典客家小炒的「錦繡小炒皇」，為永續選材與文化融合的經典代表。業者／提供
煙波國際觀光集團9間餐廳獲星級溯源二星肯定，圖為煙波新竹湖濱館不觀。業者／提供
煙波國際觀光集團9間餐廳獲星級溯源二星肯定，圖為煙波新竹湖濱館不觀。業者／提供


農業 觀光 履歷

延伸閱讀

宜蘭鄉間小路兩車交叉撞 轎車尾被撞爛險掉田裡 一家3口傷

新竹雙罷免赴北檢提告 告發鄭正鈐涉貪汙、反滲透法

遭爆1萬多份無效連署 新竹雙罷總部回應了

新竹雙罷爆1萬多份無效連署 藍白籲新竹地檢積極偵辦

相關新聞

新光三越大風吹！傳日伊勢丹集團釋出二成股權 吳東進陣營搶下主導權

市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持有的新光三越21.5%股權，交易對象為由吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本...

AIT一句話防災避難包熱賣 小北1周成長6倍

美國在台協會高雄分處日前發文提醒備妥避難包，有助於在緊急狀況中保持冷靜、迅速行動，也造成避難包熱賣，小北百貨統計，6月1...

開航5年就上榜 星宇航空獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證

2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮昨天在巴黎登場，星宇航空開航5年就獲得五星航空評級外，更獲頒「全球卓越進...

陽明海運子公司鴻明 與高雄港第70號貨櫃碼頭簽20年長約

陽明海運（2609）旗下全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司（鴻明裝卸），18日與臺灣港務股份有限公司（下稱港務公...

台中市南區平均房價3年漲16.5% 穩坐舊市區漲幅冠軍

近年台中市府積極推動舊市區活化，隨著多項重大建設逐步落實，區域機能與城市風貌煥然一新，房市能見度亦快速攀升。中信房屋研展...

搶水疑慮未消 都蘭休閒渡假村開發環評「1原因」延期

與部落搶水爭議大的「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫」，原訂本周五將召開專案小組第3次初審會議，不過環境部今天表示，本...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。