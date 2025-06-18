陽明子公司續簽高雄港第70號貨櫃碼頭20年長約

陽明海運今天宣布，旗下全資子公司鴻明船舶貨物裝卸承攬股公司，與台灣港務公司高雄分公司簽署高雄港第70號貨櫃碼頭20年續租合約，確保陽明亞洲區間航線靠泊及裝卸服務。

陽明今天透過新聞稿宣布，子公司鴻明裝卸與港務公司完成，高雄港第70號貨櫃碼頭20年長約簽約儀式。簽約儀式在陽明海運董事長蔡豐明及港務公司董事長李賢義共同見證下，由鴻明裝卸董事長史美琦與港務公司高雄分公司總經理王派峰於高雄港港史館完成簽署。

陽明指出，透過鴻明裝卸與港務公司以長約合作續租第70號貨櫃碼頭，除確保陽明海運穩定的亞洲區間航線靠泊及裝卸服務外，更代表陽明海運集團深耕高雄，後續將持續更新優化碼頭作業機具、建構高效率的碼頭作業服務。

高雄港為陽明海運全球航線布局的重要港口，第70號貨櫃碼頭則為亞洲區間航線轉運樞紐港，陽明表示，集團於該碼頭營運迄今已逾40年，具有鄰近市區且聯外道路便捷的地理優勢，集中海運倉儲、堆場及貨櫃運輸等上下游資源，有利於提供客戶整合性運輸服務。

陽明指出，鴻明裝卸將規劃逐步更新第70號貨櫃碼頭營運機具，並導入具環保節能設計新型設備，強化碼頭營運效能，進一步提升碼頭安全標準，預估每年可穩定處理55萬至60萬TEU裝卸量，除挹注高雄港貨櫃進出口量外，更能與現行高雄港第六貨櫃中心第108至111號碼頭搭配，發揮雙碼頭作業綜效，完善長短線及轉運的貨儎運輸需求。