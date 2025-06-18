全家手搖控必喝！Let's Tea「紅心芭樂牛奶」粉嫩開賣

隨著盛夏腳步逼近，悶熱高溫席捲全台，全家（5903）Let's Tea推出粉嫩系新飲「紅心芭樂牛奶」，融合紅心芭樂與牛乳的滑順果香即日起至6／24限時59元嚐鮮。搶攻年中購物節盛事，「全家行動購」618壓軸祭出天天拉霸抽神券、登記抽18%回饋金，6／19起至6／24，滿額再送冰霸杯，6／21-6／22周末消費滿500元還能現折50元。

酷暑吃冰最為療癒，全家即日起至6／24，於線上線下獨家推出哈根達斯迷你杯冰淇淋（原價129元）買4送4活動，只要516元就能爽吃8杯，20種口味任君挑選；線下購買指定哈根達斯商品1組（8杯），再贈50元購物金！同時，於APP隨買跨店取購買並使用全盈+PAY支付，再贈5,000點全家Fa點（每一會員限回饋一次）。此外，6／19至6／22，全家APP同步推出夏至快閃促銷，Let's Café、Let's Tea、Fami!ce霜淇淋最低58折起。

盛夏將至，氣溫節節升高，全家觀察夏季為茶飲銷售高峰期，從清爽的原茶到咀嚼系的有料茶飲，全家Let's Tea全系列目前共有24款飲品，年銷更突破250萬杯。

為持續搶攻夏季冷飲市場，全家Let's Tea推出「紅心芭樂牛奶」，以深受台灣民眾喜愛的紅心芭樂融合牛乳，粉嫩系外觀與滑順果香，夏日炎炎中兼具清爽感與甜美外型；即日起至6／24，推出嚐鮮價59元（原價65元），搭配主餐飲品還可再省10元。

此外，全家同步開賣人氣品牌emina新品「哈密瓜起司」，主打夏季輕甜系、靜岡頂級皇冠哈密瓜的甜香美味；即日起至6／24，凡購買emina指定起司品項，即可119元優惠加購哈密瓜起司（原價130元）。