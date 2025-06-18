俊質生醫與澳洲南澳大學簽署 MOU 攜手推奈米質譜檢測平台技術國際化

俊質生醫 18日與澳洲知名大學-南澳大學（University of South Australia）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動由俊質生醫創新技術「奈米質譜檢測平台」於澳洲的臨床應用，並共同拓展國際市場。

根據 2023 年台灣傑出女科學家獎得獎介紹，陳玉如博士所開發之「奈米探針質譜檢測技術」，為全世界首創應用單一蛋白質多重異構物結合演算法進行癌症檢測的方法，展現高度創新性與臨床潛力。

俊質生醫耗時八年來，已與國內北、中、南知名醫學中心及教學醫院合作進行計超過 2,500 例的人體臨床試驗，運用全球首創「奈米探針質譜檢測技術」，解析血液中血清蛋白多重異構體之組成與分布，結合新式生物資訊 AI 演算，作為新型癌症檢測技術，目前已在早期發現胃癌、大腸直腸癌潛在疾病風險具備成效，實現俊質生醫提供健康預警，實現「治未病」的健康理念。

「奈米質譜檢測平台」技術技轉自中研院化學研究所特聘研究員陳玉如博士與清華大學特聘教授林俊成教授，二位科學家共同研發功能化奈米粒子結合質譜技術，應用於疾病標記蛋白質定量、轉譯後修飾分析，以及藥物與蛋白質之間研究，其研究成果不僅創造領先國際之分析技術，在台灣建立世界級的蛋白質體研究技術，也提供生醫研究全新的研究路徑及轉譯經驗，進而獲得重大疾病關鍵突破。

與其它分子檢測方式相較下，奈米質譜檢測具有高準確性，更具有非侵入性檢查的特點，不僅能輔助醫生臨床的判斷，也為民眾提供了一個更加便利、快速與安全的健康管理工具。該檢測技術在國內獲多家知名醫院專科醫師的肯定與推薦，目前已有高醫、奇美、屏基、屏榮、天晟、輔大醫院等，超過六十家的醫療院所進用，且持續拓展中。並有南北科學園區內的知名科技大廠採用，為促進員工健康努力，以落實企業的ESG。

初期奈米質譜檢測平台先聚焦於胃癌相關檢測與研究，而此次跨國合作代表著俊質生醫邁向全球化布局的重要里程碑，並為未來精準檢測產業貢獻臨床應用。後續俊質生醫將積極拓廣國際版圖、布建國外的市場。

此次與澳洲的南澳大學合作，雙方已啟動合作會議，由俊質生醫提供技術與資源，協助南澳大學的實驗室中建立質譜檢測程序，完成技術評估，接下來雙方合作團隊將啟動澳洲當地的人體試驗，收集胃癌臨床檢體，並建立專屬圖譜資料庫，進一步探討種族差異對檢測結果的影響，以提升檢測精準度與適用性。

俊質生醫董事長郭惠茹表示，「我們非常榮幸能與南澳大學攜手合作，結合雙方在質譜分析與臨床應用的專業優勢，為癌症早期檢測帶來突破性的進展，並擴展台灣生醫技術於國際市場的影響力」。

南澳大學教授 Peter Hoffmann 亦指出，此次合作將強化在精準醫療與質譜檢測方面的研發，並期待雙方未來能在更多疾病領域展開深入合作。