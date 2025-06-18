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搶水疑慮未消 都蘭休閒渡假村開發環評「1原因」延期

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
本周「台東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議因故延期。聯合報系資料照
本周「台東縣東河鄉南都蘭段休閒渡假村開發計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議因故延期。聯合報系資料照

與部落搶水爭議大的「台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村開發計畫」，原訂本周五將召開專案小組第3次初審會議，不過環境部今天表示，本次初審因當地部落舉辦活動，無法出席環評而延期，具體開會時間尚未拍板。

台東縣東河鄉都蘭休閒渡假村目的事業主管機關為台東縣政府，本案規畫於台東縣東河鄉設置休閒渡假村，包含生態休閒旅館、養生立體別墅區、villa渡假別墅等，合計房間數252間，基地面積 6.882152公頃，位於山坡地及東部海岸國家風景區。

由於本案用水以自來水為唯一來源，前次專案小組審查本案時，都蘭部落協進會副總幹事林一凡便指出，都蘭部落位於台水供水管線末端，只要有颱風時，最後能恢復供水的一定是都蘭部落，而渡假村的開發絕對會和當地搶水。

環評委員也指出，針對台東縣整體觀光、旅運及住宿需求，開發單位應強化說明本案開發之必要性及合理性，而針對「搶水」，補充說明擴建埋設自來水管線及增加自來水加壓設備之相關計畫，也必須強化與當地及周邊之利害關係人、團體及部落鄉親溝通作業。

然而距離前次審查已超過7個月，本周五第3次初審會議如何解決搶水問題也讓各界矚目，不過環境部今天指出，周五審查因故延期。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，會議展延是因為當地部落居民有重要原住民活動要辦理，因此民眾沒辦法參加環評，不過開發單位本次僅申請展延，尚未敲定下次的會議時間。

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環評 環境部 台東

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