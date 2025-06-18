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AIT一句話防災避難包熱賣 小北1周成長6倍

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小北百貨防災避難包熱賣，1周成長6倍。圖／小北百貨提供
小北百貨防災避難包熱賣，1周成長6倍。圖／小北百貨提供

美國在台協會高雄分處日前發文提醒備妥避難包，有助於在緊急狀況中保持冷靜、迅速行動，也造成避難包熱賣，小北百貨統計，6月12日至16日與6月7日至11日相較，數量成長6倍，熱賣的數量嚇死人，也可見民眾燃起防災意識

小百百貨公關經理吳澄彥表示，近年來生態系統與環境的巨變，讓各式災害變得更加頻繁，從天災到人禍，意外總是層出不窮，而民眾的防災意識通常只在發生的當下才被喚起；而根據台灣防災產業協會秘書長黃少薇之前指出，統計調查顯示，當災難來臨時，大部分的人是靠自己或鄰居朋友互相幫助而脫困，災害獲救比例分別是「自助：互助：公助=7：2：1」。先救自己再救別人，當緊急時刻發生時，身邊若是有個避難包，生存機會可能大增。

為此，小北百貨與台灣設計研究院)、東海醫院設計工作室聯名合作，由台灣防災產業協會與內政部消防署提供專業的防災資訊，並借鏡日本防災純熟的經驗，特別聘請神戶創意設計中心的永田宏和先生擔任顧問，分享日本緊急避難包的設計與擴散力。

小北百貨也為全台首家推出自有品牌專屬為避難設計的防災避難包通路業者，今年再次推出簡約實用的「小北防災包」，並結合各單位提供的專業知識彙整成防災備品指引手冊，建立民眾防範未然的防災意識。

「小北防災包」，採束口袋設計，災害來臨可快速收合，包體為防潑水材質，並以在黑暗中讓視覺最敏感的「亮黃色」呈現，中間縫上紅色反光條，更加清楚顯眼，選用10mm粗繩，當需要綑綁時可快速拆下使用，並在繩索編上一股低反光的絲線，暗黑環境中更顯眼醒目；加大網袋設計讓物品承載量更加倍，甚至可裝上一頂工程安全帽。

吳澄彥說，防災包不只是防災意識的推廣品，更是結合台灣設計的創意與台日防災專業融入的結晶，期盼能與全民一起共同重視防災的重要性，減低災害所帶來的傷害。

小北百貨搶商機，特製防災包備品指引。圖／小北百貨提供
小北百貨搶商機，特製防災包備品指引。圖／小北百貨提供

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