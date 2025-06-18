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長榮航空連10年獲航空界奧斯卡五星認證 還囊括雙料冠軍

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空除了榮獲五星級航空殊榮，更獲得「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍，由長榮航空總經理孫嘉明（中）親自出席頒獎典禮。圖／長榮航空提供
長榮航空除了榮獲五星級航空殊榮，更獲得「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍，由長榮航空總經理孫嘉明（中）親自出席頒獎典禮。圖／長榮航空提供

2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮昨（17日）在巴黎登場，長榮航空連續10年蟬聯五星航空評級，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

SKYTRAX為世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比。

長榮在2025 SKYTRAX除連續10年被評選為五星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍；「最佳豪華經濟艙機上餐飲」、「最佳商務艙服務用品」、「全球最佳機場服務」第3名等11個獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自2016年起連續10年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，在這10年堅持追求卓越的道路上，長榮堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易，未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

長榮航空今年正式推出波音787-9全新第四代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞42英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、15.6吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

餐飲方面，長榮航空持續在機上餐食體驗注入新意，結合各國特色料理、精緻擺盤與創意搭配，並推出更多元化的創新菜單，滿足來自世界各地旅客的口味。

此外，長榮航空始終秉持提供旅客乾淨舒適的客艙環境，因而多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，讓旅客一上機就彷彿像回到家般的輕鬆自在。

長榮航空領先國籍航空，率先推出全天候7x24小時中、英文客服的便利服務，為旅客提供更便捷的支援體驗。此外，長榮航空現行提供旅客30分鐘機上免費Wi-Fi服務，自7月起將服務升級，凡是長榮航空無限萬哩遊會員搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機，都可以享有全程免費的Wi-Fi服務，另外開放非會員在7至9月也可享有此服務，為旅途增添更多便利與樂趣。

長榮航空獲得SKYTRAX「最佳商務艙服務用品第3名」，皇璽桂冠艙過夜包與義大利品牌 Giorgio Armani合作，睡衣則由吳季剛Jason Wu設計，提供旅客機上頂級享受。圖／長榮航空提供
長榮航空獲得SKYTRAX「最佳商務艙服務用品第3名」，皇璽桂冠艙過夜包與義大利品牌 Giorgio Armani合作，睡衣則由吳季剛Jason Wu設計，提供旅客機上頂級享受。圖／長榮航空提供
長榮航空獲得SKYTRAX「最佳商務艙服務用品第3名」，皇璽桂冠艙過夜包與義大利品牌 Giorgio Armani合作，睡衣則由吳季剛Jason Wu設計，提供旅客機上頂級享受。圖／長榮航空提供
長榮航空獲得SKYTRAX「最佳商務艙服務用品第3名」，皇璽桂冠艙過夜包與義大利品牌 Giorgio Armani合作，睡衣則由吳季剛Jason Wu設計，提供旅客機上頂級享受。圖／長榮航空提供
SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮，深受國際旅客及評審肯定。圖／長榮航空提供
SKYTRAX公布「2025年全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮，深受國際旅客及評審肯定。圖／長榮航空提供
長榮航空於今年SKYTRAX中獲得「全球最佳機場服務第3名」、「全球最佳空服人員第5名」及「全球最佳家庭友善航空公司第9名」。圖／長榮航空提供
長榮航空於今年SKYTRAX中獲得「全球最佳機場服務第3名」、「全球最佳空服人員第5名」及「全球最佳家庭友善航空公司第9名」。圖／長榮航空提供
長榮航空持續在機上餐飲注入新意，滿足來自世界各地旅客的口味，也榮獲SKYTRAX「最佳經濟艙機上餐飲第1名」殊榮。圖／長榮航空提供
長榮航空持續在機上餐飲注入新意，滿足來自世界各地旅客的口味，也榮獲SKYTRAX「最佳經濟艙機上餐飲第1名」殊榮。圖／長榮航空提供

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