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穎崴科技獲幸福企業金質獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴獲得幸福企業評鑑製造業金質獎。圖／穎崴提供
穎崴獲得幸福企業評鑑製造業金質獎。圖／穎崴提供

穎崴科技（6515）日前出席《台灣幸福企業評鑑》頒獎典禮，在大型企業製造業組別獲頒「幸福企業金質獎」，穎崴從薪資獎金制度、員工福利照顧、醫療健檢管理等，打造工作生活平衡、身心富足的企業文化，在公司持續成長、營運創高之際，同時建構優質的職場環境，讓員工能夠安心發展、自我實現。

穎崴科技行政管理中心副總謝東昇表示，員工一直都是公司最重要的資產，除了提供具有競爭力的薪資條件、健康管理與醫療保障外，打造讓員工最「有感」、「放心」的幸福職場是公司一直以來努力的方向，期望穎崴成為半導體測試專業人才心目中最嚮往的幸福企業。

在薪資獎金方面，除了優於同業的薪資水準及調薪幅度之外; 穎崴在員工分紅制度上, 更是與所有員工分享公司營運獲利的成果, 並於每季的績效獎金制度呈現。

在員工津貼福利方面，公司在結婚生育、生日旅遊、圖書禮券、子女就學、員工住院、喪儀等皆有補助，再加上公司定期舉辦的員工旅遊、節慶活動、家庭日、運動日、舒活日、卡拉OK比賽等，促進同仁之間的凝聚力，也讓員工在公司與家庭之間, 更容易找到工作及生活的平衡點。

在醫療健檢管理方面，穎崴科技更重視所有員工的身心健康; 因此穎崴員工健檢頻率及項目均優於法規；同時對於員工健檢報告統計分級管理，針對高風險人員，積極地安排職醫護諮詢服務，提供醫療相關資訊及建議、並定期追蹤成效。

第一屆《台灣幸福企業評鑑》由工商時報所舉辦，此獎項全面性評估企業的幸福指數，包括員工溝通與參與度、福利制度、職業專業發展機會、工作環境與平衡、團隊創新與激勵、員工成長與學習、心理健康、彈性工作選項及企業社會責任、自提幸福亮點等十大面向進行評選，穎崴致力打造幸福企業環境，首度申請即獲得肯定。

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