國泰航空獲殊榮 贏得 Skytrax 大獎全球最佳航空第三名

國泰航空於享負盛名的2025年Skytrax《全球航空公司大獎》中榮獲「全球最佳航空公司」第三名，同時更贏得兩項傑出榮譽：連續兩年蟬聯「全球最佳經濟艙航空公司」以及在三年內第二次獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮。

行政總裁林紹波表示 ，「國泰航空晉升『全球最佳航空公司』三甲，較去年躍升兩位，以及再次被評選為『全球最佳經濟客艙』和『全球最佳機上娛樂』，實在令人振奮和鼓舞。這些殊榮印證了我們堅定不移地致力提供優質卓越的服務，悉心照顧每一細節，讓顧客出遊更感稱心滿意」。

國泰航空集團投資了逾一千億港元，用以提升顧客的體驗和鞏固香港的國際航空樞紐地位，當中包括購買新一代飛機，升級客艙和機場貴賓室，以及提供創新的數碼服務。

國泰航空在過去一年持續躍升顧客體驗，尤其是在去年十月，在其波音777-300ER客機上推出了全新的爾雅商務客艙、特選經濟客艙，以及煥然一新的經濟艙。顧客目前可以在往來香港與倫敦、雪梨及溫哥華的指定航班上體驗全新客艙，未來也將有更多航線逐步投入服務。

國泰航空更與米其林星級餐廳合作，為從香港出發的指定航班精心打造菜單，締造難忘的空中餐膳體驗。當中包括由法國餐廳Louise及粵菜食府都爹利會館為頭等及商務客艙顧客打造的精緻法式風味及經典粵菜，以及由逸東軒為特選經濟客艙及經濟客艙顧客呈獻的正宗粵饌。

今年四月，國泰航空推出了全新的「尋味中華」機上餐膳系列，與「港式滋味」及「環球風味」構成豐富多元的餐飲選擇。「尋味中華」系列展現了豐富的中華飲食文化，並已率先於香港飛往內地特定航班的商務客艙推出。

此外，從今年八月起，國泰航空將成為全球少數全機隊每個客艙均配備椅背機上娛樂系統及高速無線網絡的航空公司。

國泰航空全新推出的機上娛樂系統，憑藉其巧奪心思且以人為本的優點、創新的技術、對顧客舒適度的周詳考慮，以及方便使用的設計，獲得了眾多權威獎項。

國泰航空也是全球首家在機上內容呈獻 4K 和 4K HDR10畫質的航空公司，為機上螢幕內容提供廣闊的色域，為顧客締造更親歷其境、賞心悅目及方便易用的空中觀影享受。

國泰航空提供亞太區庫存量最大最豐富的機上娛樂庫，每月更新精選影片，確保顧客每次飛行都能享受到最佳的娛樂節目—從荷里活新片、亞洲經典電影、 Paramount+ 、愛奇藝電視節目和獲獎劇集，以至最新音樂專輯、播客節目（podcasts）、遊戲和精選的 Disney+ 精彩內容，以及國泰原創製作等，一應俱全。

在地面服務方面，國泰航空正於香港的以至全球的機場貴賓室進行全面升級計劃。上月，位於香港國際機場經匠心重塑的「逸連堂」貴賓室亦已重新開幕。國泰航空於未來數年將分別在香港、北京並首次於紐約設立旗艦貴賓室。