開航5年就上榜 星宇航空獲航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證

2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮昨天在巴黎登場，星宇航空開航5年就獲得五星航空評級外，更獲頒「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎；另國泰航空除獲頒「全球最佳航空公司」第3名，也連2年蟬聯「全球最佳經濟艙航空公司」。

SKYTRAX為世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」，依據嚴謹的現場稽核進行綜合評比。

星宇航空執行長翟健華表示，開航5年即獲得SKYTRAX五星航空評級，是對星宇航空全體員工非常大的肯定與鼓舞。今年全球僅11家航空公司獲得五星航空殊榮，星宇航空自2020年開航，短短5年間即躋身全球頂尖航空之列，不僅是業界高度肯定，更是台灣航空業的重大突破。

SKYTRAX執行長愛德華（Edward Plaisted）表示，星宇航空獲得航空界最高等級的五星航空評級，是其提供高品質乘客體驗的最佳證明，這項頂級榮譽也展現出星宇航空在機艙舒適度、機上餐飲等多項關鍵服務領域的表現，並在每一趟航班中都展現了優秀的服務水準。

星宇航空表示，這是繼2024年榮獲APEX五星航空後，再獲得SKYTRAX的肯定，目前航線涵蓋亞洲及北美共29個航點，且隨著今年及明年新機陸續交付，將進一步提升中長程航班服務能力，預計明年2月也將開航美國鳳凰城航線。

另外，國泰航空也獲頒「全球最佳航空公司」第3名，並連續2年蟬聯「全球最佳經濟艙航空公司」，以及在3年內第2次獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮，並由顧客及商務總裁劉凱詩代表國泰航空領獎。

國泰航空行政總裁林紹波表示，國泰航空晉身「全球最佳航空公司」三甲，較去年躍升兩位，以及再次被評選為「全球最佳經濟客艙」和「全球最佳機上娛樂」，實在令人振奮和鼓舞。

國泰航空表示，集團投資逾1000億港元，以提升顧客的體驗及鞏固香港的國際航空樞紐地位，當中包含購買新一代飛機，升級客艙和機場貴賓室，以及提供創新的數碼服務，並與米其林星級餐廳合作，為指定航班精心打造菜單，另也是全球首家在機上內容呈獻4K和4K HDR10畫質的航空公司。