伊勢丹百億元釋股 吳家吃下新光三越主導權牽動金金併

台新金（2887）與新光金（2888）的合併案備受關注，關鍵在於誰能掌握新光金的主導權。由於新光三越持有新光金逾3%股權，市場普遍認為，掌控新光三越，即形同握有影響新光金經營的實質力量。近日市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持21.5%新光三越股權，交易對象為吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本。

市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持21.5%新光三越股份，買家為吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本，交易金額超過百億元新台幣，換算每股約40元淨值。此舉不僅讓日方一次回收鉅額資金，也使吳家掌握的新光三越持股比重大幅拉升至近八成，主導權正式回歸新光本家。市場預期，6月底股東會後，吳東昇將續任董事長，吳昕陽則留任總經理，雙方人馬各據其位，也為吳東進向吳東亮進一步施壓鋪路，牽動台新新光金合併案後續走向。

回顧過去，新光三越經營權曾陷入「叔姪之爭」。當時吳東亮與日本伊勢丹結盟，支持吳昕陽接任董事長，與吳東進、吳東昇一派互別苗頭；但風向在今年5月董事會後明顯轉變，日方轉向支持吳東昇，被市場解讀為伊勢丹擔憂吳東亮勢力過大，不願淪為併購工具，因而重新站隊。如今再加上股權全面移轉，新光三越董事會原設13席董事、3席監察人，日方持股由原先43%降至21.5%，董事席次也從6席縮減為3席；相對地，泛新光集團席次擴增至10席，權力結構全面洗牌。

新光三越成立以來，由伊勢丹與吳家共治超過三十年，雙方合資模式在台灣零售業少見。如今隨著日本人完全淡出，吳家人掌控大部分經營權，也為新光三越開啟新局。外界關注，未來吳家將如何運用這項資產：一方面，新光三越在百貨市場已建立穩定現金流與市占優勢，有利集團整體財務調度與資本操作；另一方面，新光三越也將重新啟動上市計畫。

新光三越早在2001年便已公開發行，卻因2009年內部共識不足撤回上市申請。如今主導權明確，吳家未來若選擇推動IPO，不僅可助有意退場股東以合理價格變現，也可讓公司取得發展資源，並進一步強化吳家在新光體系的整體控制力與資產價值。