泰山現7字頭成交價引熱議 信義房屋專家分析原因

近期新北泰山預售案出現7字頭交易，引起網友熱議。據了解該筆交易位於塭仔圳重劃區，雖是泰山門牌，但緊鄰新莊副都心重劃區，信義房屋專家表示，塭仔圳重劃區面積大，未來將規劃許多公共建設，房價卻相較鄰近的副都心重劃區指標建案８字頭親民，吸引看好重劃區未來發展的購屋族青睞。

信義房屋新莊新泰店專員闕瑞晉表示，網友熱議的7字頭交易位於新莊與泰山交界的塭仔圳重劃區，塭仔圳重劃區面積約為3個副都心重劃區大，目前仍在發展中，若以65、64快速道路為分界，分為上半部與下半部，上半部發展較早，有預售屋，也有新成屋、新古屋，集中在信華一街、信華三街到五街、信華八街，多為泰山門牌。

闕瑞晉觀察，塭仔圳重劃區自農地變更為住宅用地後，陸續有建商買地，土地價格已高，建商買地還有高比例給政府作為公園或其他預定地，蓋屋成本高，也因此反映在售屋單價。

而消費者埋單7字頭房價的主因在於看中重劃區的發展潛力，闕瑞晉分析，消費者看到距離塭仔圳重劃區約車程10分鐘的副都心重劃區，發展至今，商業進駐，就業機會增加，區域內指標建案已有8字頭房價，而塭仔圳重劃區面積更大，又有多塊政府預定地，未來可望有更多公共建設，發展可期。

闕瑞晉說，塭仔圳重劃區已發展的上半部區域，約有8個社區大樓，預售屋單價7字頭，而其他屋齡3年內的社區大樓，單價約6字頭，釋出量很少，區域內僅有3間超商、1間幼兒園、1間托嬰中心，生活機能仍待發展，不過，未來會有五泰輕軌行經，也有國小預定地，騎車或開車族群，到新莊舊商圈採買便利。

闕瑞晉表示，購屋族群以新莊、泰山一帶居住習慣、有地緣關係的族群居多，也因普遍產品總價小坪數室內26坪約2600-2800萬，4房4000萬，因此也不乏中小企業主、高階主管等購屋族群，雖然去年經第七波信用管制以來，房市轉冷，但仍不乏有自備款充足、實力堅強的購屋族群，因有自住需求而入場。