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新光三越大風吹！傳日伊勢丹集團釋出二成股權 吳東進陣營搶下主導權

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
吳東進。圖/本報資料照片
吳東進。圖/本報資料照片

市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持有的新光三越21.5%股權，交易對象為由吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本，交易金額超過百億元新台幣。此舉使新光吳家掌握的新光三越持股比重大幅拉高至近八成，掌控力大幅提升。同時，吳東進可望藉由拿下新光三越主導權，進逼吳東亮，這也使雙方在新光體系的角力出現新變局。

不過，對於最新傳出的股權異動與董事席次變動，新光三越僅簡短回覆「不便回應」。

市場傳出，此次股權異動，日本三越伊勢丹一口氣釋出逾二成股份，並同步讓出三席董事席位。據悉，交易價格約以每股40元淨值計算，使日方一次回收百億元資金。由於新光三越並未上市，該交易屬於檯面下協議轉讓，外界難得一窺其實際股權重組內幕。

新光三越目前董事會設有13席董事及3席監察人，原本日方持有43%股份，掌握6席董事與1席監察人。交易完成後，日方股權減半，董事席次減為3席；相對地，泛新光集團成員董事席次擴增至10席，同時吳東進主導權增加，鞏固吳東昇續任董事長、吳昕陽留任總經理的態勢。

三越伊勢丹選擇退出，傳出原因是避免長期捲入新光吳家內部權力糾紛，此舉既可回收資本，又可避開未來勢必開打的新光三越主導權爭奪戰。至於承接日方二成股權的新昕資本，背後股東包含吳東昇旗下的新纖，吳東賢家族的新紡，以及吳東進及吳東興家族分占。

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董事長 新光三越 吳東進

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