新竹、台中、高雄屋主都鬆動了 開價打8折成交

《591實價登錄》統計七都待售物件平均開價與成交價差距指出，新竹、台中、高雄議價率突破2成，等同開價「打8折」才能成交。雙北議價幅度仍小，平均僅約1成，特別是台北市，議價空間甚至較去年收斂。

591分析，整體而言，過去幾年房價漲幅大的區域，在打炒房政策上路後，買方態度趨於保守，回歸理性，而在買氣轉淡的市場氛圍下，屋主也不再堅守高價、售屋心態逐步鬆動。

根據調查，雙北為七都議價率最低的區域，約僅有1成的議價空間，其中台北市為唯一議價率縮小的縣市，議價率為12.3%，由於北市地段精華且高價產品眾多，即便房市反轉，屋主普遍仍持惜售態度，特別像是大安、松山、中正等蛋黃區，議價率甚至低於1成，成交價緊貼開價，顯示核心區段具備保值優勢。

新北市則是七都中議價幅度最小的縣市，平均開價51.5萬元、成交價45.6萬元，議價率11.5%。其中淡水區議價率僅5%，全市最低，主因在於該區待售與成交物件都集中在淡海新市鎮，房屋條件類似、競爭激烈，屋主開價貼近成交水位，自然壓縮議價空間。

桃園的議價空間則明顯放大，較去年大幅增加1成、達17%，其中龍潭、大園議價率最高，龍潭因缺乏重大建設支撐，屋主讓利意願高；大園則因待售物件多集中在高價的青埔高鐵特區，但實際成交多落在較低價的客運園區，造成價格落差。

新竹地區則是七都中議價幅度增加最大的縣市，議價率突破2成，其中竹東、新豐等蛋白區受市場轉冷影響，買氣轉趨保守，議價空間放大；相較之下，竹北、北區等蛋黃區議價率仍維持在1成，房價相對穩健。

台中議價率也持續加大，平均開價36.9萬元，成交價28.7萬元，議價率高達22.2%，其中北屯區為待售與成交量最多的行政區，在重劃區推案熱絡與交屋潮湧現下，市場供給大增、賣壓升高，進一步推高議價空間。

台南議價幅度相對溫和，平均開價32.5萬元，成交價26.4萬元，議價率18.8%，尤其新市、善化等鄰近南科的區域，受惠於科技業買盤支撐，議價率僅約1成，顯示自住需求穩定，價格具一定撐盤力。