快訊

NG觀念害你更痛！破解5大常見頭痛迷思：正確認識助有效緩解

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

5年前鑽石公主號染疫成海上孤島 工程師突發奇想神救援

藥華藥 BESREMi 獲阿根廷藥證！搶進拉美7國

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

藥華藥（6446）18日公告，新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）獲阿根廷國家藥品、食品暨醫療科技管理局（ANMAT）核准，使用於成人真性紅血球增多症（PV）。

Ropeginterferon alfa-2b為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、中國大陸及歐盟等主要新藥市場。

藥華藥指出，新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）針筒裝注射液劑500微克及250微克（BESREMi 250 mcg/0.5mL and 500 mcg/mL solution for subcutaneous injection in prefilled syringe）獲阿根廷國家藥品、食品暨醫療科技管理局（ANMAT）核准用於成人真性紅血球增多症（PV）。

藥華藥已授權Pint-Pharma GmbH於拉丁美洲地區之阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯進行Ropeginterferon alfa-2b之藥證申請與商業化銷售。

藥華藥表示，真性紅血球增多症（PV）為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，雖然紅血球的過度增加最為顯著，但在大多數情況下，白血球和血小板也會升高。PV患者發生心血管併發症的風險很高，如血栓、栓塞等，或惡化為繼發性骨髓纖維化或急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。根據市場研究推估，拉丁美洲約有10餘萬PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（Hydroxyurea, HU）、干擾素、JAK2抑制劑等。

股價表現上，藥華藥日前站上552元後，遭外資連續調節，股價也連日回落，17日持平收527元，但6月以來至17日止，外資仍買超2,159張，三大法人買超3,125張。

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

阿根廷 藥華藥

延伸閱讀

藥華藥新藥 Ropeg 獲阿根廷藥證 今年繼巴西後再下一城

習近平赴中亞峰會 川普不確定性下大陸深耕周邊外交

中國單方面免簽首納拉丁美洲 增巴西等5國

北京在拉美5國布10太空站點 美方憂當「軍事用途」

相關新聞

新光三越大風吹！傳日方釋出二成股權 吳東進陣營搶下主導權

市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持有的新光三越21.5%股權，交易對象為由吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本...

新竹、台中、高雄屋主都鬆動了 開價打8折成交

《591實價登錄》統計七都待售物件平均開價與成交價差距指出，新竹、台中、高雄議價率突破2成，等同開價「打8折」才能成交。...

兵家必爭地 南市府釋出南科FG、鹽行國中住商土地

台南市南科F、G區位於南部科學園區核心位置，鹽行國中區段則位處永康區精華地段，都是業者兵家必爭之地。南市府將釋出10標1...

邦泰啟動大轉型 攻無人載具

和大集團董事長沈國榮入主邦泰之後，昨（17）日隨即宣布啟動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之...

太子建設跨足服務領域

統一集團旗下太子建設昨（17）日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.3元，董事長羅智先表示，太...

和大入主邦泰 沈國榮任董座…兩年內成立國內最大汽車控股集團

和大集團入主邦泰，國內老牌複材大廠邦泰經營權大戰落幕。邦泰昨（17）日召開董事會，順利推選和大集團董事長沈國榮擔任董事長...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。