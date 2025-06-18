逸達FP-001兒童中樞性性早熟三期臨床 受試者招募完成

逸達（6576）18日宣布，該公司新藥Casppian三期臨床試驗患者招募已經完成，Casppian三期臨床試驗是一項開放標籤、多國多中心臨床試驗，用以評估亮丙瑞林42毫克（FP-001六個月劑型）長效注射劑在兒童中樞性性早熟（GnRH依賴型）患者中的療效、安全性和藥代動力學。

這項三期臨床試驗研究期間為 48 周。主要評估指標為在第24 周時，經性腺激素釋放素促進劑（GnRH agonist）測試後，血清中黃體生成素（serum LH）濃度於 30 分鐘內低於 4 mIU/mL 的患者比例。若有 80% 以上的受試者在第 24 周時達到 LH 抑制（< 4 mIU/mL），則亮丙瑞林42毫克（FP-001六個月劑型）可被視為對兒童中樞性性早熟（CPP）具有治療效果。

逸達生技之亮丙瑞林注射乳劑（以CAMCEVI品牌名上市），目前已獲核准用於治療晚期前列腺癌的成年患者，並展現了良好的療效和安全性結果，且達到統計學顯著意義。

逸達醫務長李怡聖表示：「完成這項關鍵性三期試驗的招募工作，是解決中樞性性性早熟領域重大未滿足需求的關鍵步驟。我們深信通過嚴格評估 leuprolide mesylate 療法對中樞性性早熟（CPP）的兒童及其家庭帶來實質性的幫助。」

逸達臨床開發資深副總經理Bassem Elmankabadi表示：「Casppian 三期試驗的順利招募完成，體現了我們臨床開發團隊、研究人員及參與患者和其家庭的奉獻精神。我們將不懈努力，按照最高的安全和質量標準執行這項試驗，以生成有力的數據來提交監管機構。」

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示：「隨著我們完成 Casppian 三期試驗的全部受試者招募，我們再次重申推動小兒內分泌疾病創新療法的承諾。這項里程碑不僅代表我們研發管線的重要進展，也展現了我們對投資人及未來潛在患者的高度承諾。」