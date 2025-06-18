快訊

NG觀念害你更痛！破解5大常見頭痛迷思：正確認識助有效緩解

80歲以上免評聘外籍看護 洪申翰：7月底上路

5年前鑽石公主號染疫成海上孤島 工程師突發奇想神救援

逸達FP-001兒童中樞性性早熟三期臨床 受試者招募完成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）18日宣布，該公司新藥Casppian三期臨床試驗患者招募已經完成，Casppian三期臨床試驗是一項開放標籤、多國多中心臨床試驗，用以評估亮丙瑞林42毫克（FP-001六個月劑型）長效注射劑在兒童中樞性性早熟（GnRH依賴型）患者中的療效、安全性和藥代動力學。

這項三期臨床試驗研究期間為 48 周。主要評估指標為在第24 周時，經性腺激素釋放素促進劑（GnRH agonist）測試後，血清中黃體生成素（serum LH）濃度於 30 分鐘內低於 4 mIU/mL 的患者比例。若有 80% 以上的受試者在第 24 周時達到 LH 抑制（< 4 mIU/mL），則亮丙瑞林42毫克（FP-001六個月劑型）可被視為對兒童中樞性性早熟（CPP）具有治療效果。

逸達生技之亮丙瑞林注射乳劑（以CAMCEVI品牌名上市），目前已獲核准用於治療晚期前列腺癌的成年患者，並展現了良好的療效和安全性結果，且達到統計學顯著意義。

逸達醫務長李怡聖表示：「完成這項關鍵性三期試驗的招募工作，是解決中樞性性性早熟領域重大未滿足需求的關鍵步驟。我們深信通過嚴格評估 leuprolide mesylate 療法對中樞性性早熟（CPP）的兒童及其家庭帶來實質性的幫助。」

逸達臨床開發資深副總經理Bassem Elmankabadi表示：「Casppian 三期試驗的順利招募完成，體現了我們臨床開發團隊、研究人員及參與患者和其家庭的奉獻精神。我們將不懈努力，按照最高的安全和質量標準執行這項試驗，以生成有力的數據來提交監管機構。」

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示：「隨著我們完成 Casppian 三期試驗的全部受試者招募，我們再次重申推動小兒內分泌疾病創新療法的承諾。這項里程碑不僅代表我們研發管線的重要進展，也展現了我們對投資人及未來潛在患者的高度承諾。」

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

延伸閱讀

美時、保瑞 瞄準偏價外

中國大陸熱銷兒童涼鞋塑化劑超標3至500倍 醫教如何挑好鞋

大學光、保瑞 認購亮眼

龍科三期德龍國小先建後遷 第二校區選定命名梅龍國小

相關新聞

新光三越大風吹！傳日方釋出二成股權 吳東進陣營搶下主導權

市場傳出，日本三越伊勢丹集團日前正式出售所持有的新光三越21.5%股權，交易對象為由吳東進、吳東昇與吳昕陽主導的新昕資本...

新竹、台中、高雄屋主都鬆動了 開價打8折成交

《591實價登錄》統計七都待售物件平均開價與成交價差距指出，新竹、台中、高雄議價率突破2成，等同開價「打8折」才能成交。...

兵家必爭地 南市府釋出南科FG、鹽行國中住商土地

台南市南科F、G區位於南部科學園區核心位置，鹽行國中區段則位處永康區精華地段，都是業者兵家必爭之地。南市府將釋出10標1...

邦泰啟動大轉型 攻無人載具

和大集團董事長沈國榮入主邦泰之後，昨（17）日隨即宣布啟動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之...

太子建設跨足服務領域

統一集團旗下太子建設昨（17）日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.3元，董事長羅智先表示，太...

和大入主邦泰 沈國榮任董座…兩年內成立國內最大汽車控股集團

和大集團入主邦泰，國內老牌複材大廠邦泰經營權大戰落幕。邦泰昨（17）日召開董事會，順利推選和大集團董事長沈國榮擔任董事長...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。