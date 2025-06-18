兵家必爭地 南市府釋出南科FG、鹽行國中住商土地

台南市南科F、G區位於南部科學園區核心位置，鹽行國中區段則位處永康區精華地段，都是業者兵家必爭之地。南市府將釋出10標13筆住宅區及商業區土地，總面積約達4公頃，提供民間投資多元選擇，打造宜居宜業的優質環境。

南市地政局表示，為積極推動市有土地有效開發與利用，將於7月17日辦理「南科特定區開發區塊FG區段徵收案」及「永康區新段鹽行國中暨附近地區區段徵收案」標售開標作業，公告期間即日起至7月16日止。

地政局指出，南科FG區位於南部科學園區核心位置，鄰近善化車站及南科園區，生活機能逐步完善，具有高度發展潛力。此次標售標的，南科FG區共釋出7標8筆土地，屬第二之一種及第三之二種住宅區用地，第二之一種住宅區建蔽率50%、容積率150%，第三之二種住宅區建蔽率50%，容積率180%。土地面積從407.01平方公尺至1萬2370.30平方公尺，適合規模彈性規劃建築住宅開發，其中有1標2筆土地合併標售，鼓勵整合使用、提升土地效益。

鹽行國中區段位處永康區精華地段，鄰近國道一號、一號省道及北外環道路，交通便利。鹽行國中已設校招生，學區完整、人口成長穩定，具備強勁的居住與商業開發動能。此次標售3標5筆土地，有1標3筆土地合併標售，包含住宅區與商業區用地，土地面積從859.74平方公尺至3735.67平方公尺，住宅區建蔽率50%、容積率200%，商業區建蔽率60%、容積率240%。其中商業區標的允許商業、餐飲、零售等多元用途，有助提升地方經濟活力，形成新興生活與商業聚落。