快訊

台被美太平洋艦隊納「嚇阻任務區」 學者籲環太軍演邀當觀察員

要求伊朗「無條件投降」？傳川普對動用美軍打擊伊朗核設施日趨積極

地牛翻身！上午7時34分台南楠西規模3.9地震 最大震度3級

兵家必爭地 南市府釋出南科FG、鹽行國中住商土地

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南科F、G區段徵收區現況照片。圖／南市地政局提供
台南市南科F、G區段徵收區現況照片。圖／南市地政局提供

台南市南科F、G區位於南部科學園區核心位置，鹽行國中區段則位處永康區精華地段，都是業者兵家必爭之地。南市府將釋出10標13筆住宅區及商業區土地，總面積約達4公頃，提供民間投資多元選擇，打造宜居宜業的優質環境。

南市地政局表示，為積極推動市有土地有效開發與利用，將於7月17日辦理「南科特定區開發區塊FG區段徵收案」及「永康區新段鹽行國中暨附近地區區段徵收案」標售開標作業，公告期間即日起至7月16日止。

地政局指出，南科FG區位於南部科學園區核心位置，鄰近善化車站及南科園區，生活機能逐步完善，具有高度發展潛力。此次標售標的，南科FG區共釋出7標8筆土地，屬第二之一種及第三之二種住宅區用地，第二之一種住宅區建蔽率50%、容積率150%，第三之二種住宅區建蔽率50%，容積率180%。土地面積從407.01平方公尺至1萬2370.30平方公尺，適合規模彈性規劃建築住宅開發，其中有1標2筆土地合併標售，鼓勵整合使用、提升土地效益。

鹽行國中區段位處永康區精華地段，鄰近國道一號、一號省道及北外環道路，交通便利。鹽行國中已設校招生，學區完整、人口成長穩定，具備強勁的居住與商業開發動能。此次標售3標5筆土地，有1標3筆土地合併標售，包含住宅區與商業區用地，土地面積從859.74平方公尺至3735.67平方公尺，住宅區建蔽率50%、容積率200%，商業區建蔽率60%、容積率240%。其中商業區標的允許商業、餐飲、零售等多元用途，有助提升地方經濟活力，形成新興生活與商業聚落。

採書面投標方式辦理，投標文件應在今年7月16日（星期二）前，以掛號寄達「臺南成功路郵局第389號信箱」（以郵戳為憑）。開標訂於7月17日上午10時，於南市政府永華市政中心公開辦理。得標人應依規定於決標日起20日內繳納第一期價款，並於90日內繳清第二期款項。詳細標售資訊、地號及使用分區等，可至地政局網站【臺南市政府地政局/土地開發專區/土地標售專區】查詢。

台南市永康區新設鹽行國中及附近地區區段徵收區完成現況照片。圖／南市地政局提供
台南市永康區新設鹽行國中及附近地區區段徵收區完成現況照片。圖／南市地政局提供

🏠udn房地產-推薦新聞

▪新青安結束後真有斷頭潮？房仲「本身不是風險」：3類物件何時都不該碰
▪新青安收支比、信用不是關鍵！專家曝「銀行變相刁難」：政策名存實亡
▪難貸款會讓房價跌？網友熱議：屋主不急賣、你議得下來嗎
▪年薪不到150萬就不能辦新青安？專家點銀行「1過失」：核貸門檻很清楚
▪一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

精華 區段徵收

延伸閱讀

法院判決過戶 留意土增稅

南科帶動西港人口逆勢成長全市第一 議員籲廢校設親子館

亂倒廢棄物30噸變70噸 鍾東錦擔心破窗效應越來越大堆

被指綁政策炒地皮 陳明文：爆料者硬扣帽子居心叵測

相關新聞

邦泰啟動大轉型 攻無人載具

和大集團董事長沈國榮入主邦泰之後，昨（17）日隨即宣布啟動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之...

太子建設跨足服務領域

統一集團旗下太子建設昨（17）日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.3元，董事長羅智先表示，太...

和大入主邦泰 沈國榮任董座…兩年內成立國內最大汽車控股集團

和大集團入主邦泰，國內老牌複材大廠邦泰經營權大戰落幕。邦泰昨（17）日召開董事會，順利推選和大集團董事長沈國榮擔任董事長...

大成集團傳承 第三代接班 韓芳豪續任總經理 韓芳祖出任董事

大成集團昨（17）日舉行股東會，進行董事改選，今年改選主要進行世代交替，大成集團四兄弟老二韓家宸與老三韓家寰正式交棒給自...

大成多角布局 展望正向

大成集團昨（17）日股東會，董事長韓家宇表示，大成不斷多角化布局，生技領域、土雞加工廠，農畜產業今年表現很好，對於今年營...

華紙：終止「林漿紙一貫」模式

華紙昨（17）日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙等三大業務...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。