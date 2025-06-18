國揚、藏美亞灣蓋社宅 簽約

國揚集團（2505）攜手藏美建設斥資逾110億元打造高雄亞灣社會住宅昨（17）日舉行簽約儀式，將興建二棟智慧型社會住宅及二棟集合住宅，以「5G AIoT智慧住宅」等為概念設計，預計2031年完工。

高雄亞灣第二期智慧社宅興建採取公辦都更方式，由國揚集團子公司威力國際開發，與藏美集團旗下藏裕營造兩家公司合資成立亞灣智能公司主導開發。

高雄市副市長林欽榮表示，全案投資金額預計約110億元，但相信會超過這個金額。此案基地不僅是高雄數位科技產業聚落，也是金管會今年4月宣布推動「亞洲資產管理中心」的高雄專區基地，基地位置鄰近輕軌軟體園區站、捷運獅甲站與未來捷運黃線捷運站，交通便利，生活機能完善。

高市都發局長吳文彥表示，此案基地是繼特貿三都更案後，再度釋出位於亞洲新灣區的市有土地辦理公辦都更，基地面積約1.4公頃，未來將為亞灣地區增658戶社會住宅，與一期634戶社宅相加，全區可提供約1,292戶社會住宅。

全案採低建蔽設計，地面層留設約1公頃大面積開放空間，打造「城市中的公園」。