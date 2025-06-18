華紙：終止「林漿紙一貫」模式

華紙（1905）昨（17）日召開股東會，董事長黃鯤雄會中宣布，終止長年以來的「林漿紙一貫」經營模式，轉而讓林業、製漿、造紙等三大業務體系各自獨立運作，開創新的發展機會。此舉象徵華紙將由傳統製紙產業，邁向循環經濟與綠色能源的新階段。

黃鯤雄說，華紙14年前面臨重大經營挑戰，當時藉由推動「林漿紙一貫」的垂直整合策略，成功穩定營運體質。然而，隨著產業與政策環境變化，該模式面臨轉型需求，華紙自三年前開始進行策略調整，全面改造設備與流程，確立林、漿、紙各自獨立發展的新方向。

黃鯤雄指出，過去林業的主要任務是支援製漿，製漿則支援造紙，三者是環環相扣。但現在，這些部門將轉型為多元平台。例如在製漿方面，除了繼續生產紙漿，也將擴大應用於綠色能源領域。今年華紙更取得台灣首張生質能源永續電力的ISO 13065認證，充分顯現出華紙在再生能源領域的技術實力。

另外，紙漿也朝「漿塑」與「抽絲」等新用途方向發展。黃鯤雄說明，「漿塑」不是傳統塑膠，而是以紙漿為基礎，延伸出一體成形的可降解材料，應用於永續包裝與紡織領域；而紙品本身則從文化用紙擴展至食衣住行各層面，被用作塑膠複合材料的減碳替代品，逐步跳脫單一用途限制。