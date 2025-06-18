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大成多角布局 展望正向

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大成集團昨（17）日股東會，董事長韓家宇表示，大成（1210）不斷多角化布局，生技領域、土雞加工廠，農畜產業今年表現很好，對於今年營運展望有信心；台灣、東南亞、中國大陸、美國等地市場中，以美國布局成長空間最大，將積極擴廠，未來產品也會增加如牛肉麵等品項為主。

韓家宇表示，匯率的變動挹注是短期性，長期影響不大；大宗物資也會做避險，今年大宗物資價格平穩，有助穩定獲利。

大成2024年營收達1,027億元，年減7.52%，稅後純益35.3億元，年減13.27%，每股純益4.21元。股東會通過配發現金股利2.8元，配發率66%。

他表示，全球經濟緊縮，大陸的影響比台灣大，美國目前都還好，台灣則感受不明顯。大成台灣的餐飲銷售一直很好，大陸內卷比台灣嚴重很多；不過，大陸營收約新台幣300多億元，占總體營收約三分之一，在台灣及東南亞布局都很好的情況下，對今年營運展望依舊很有信心。

除此之外，大成集團全方位啟動AI轉型升級，並已展現成效。飼料訂貨透過AI數位助理Vital下單，準確率可達到99%，預估可節省75%的人力。透過AI全自動管控牧場，達到恆溫恆濕的環境，降低溫度緊迫對於動物的負面影響，提高飼養成績。

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