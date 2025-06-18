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大成集團傳承 第三代接班 韓芳豪續任總經理 韓芳祖出任董事

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
大成舉行股東會，董事長韓家宇（中）與總經理韓芳豪（右）、副總裁韓家寅（左）合影。記者黃淑惠／攝影
大成舉行股東會，董事長韓家宇（中）與總經理韓芳豪（右）、副總裁韓家寅（左）合影。記者黃淑惠／攝影

大成集團昨（17）日舉行股東會，進行董事改選，今年改選主要進行世代交替，大成集團四兄弟老二韓家宸與老三韓家寰正式交棒給自家第三代接班。

大成集團營運超過一甲子，韓家四兄弟自父親手中接下經營重擔後，開啟四兄弟韓家宇（董事長）、韓家宸（董事）、韓家寰（董事）和韓家寅（董事暨集團副總裁）共治時代長達20多年，由大哥韓家宇負責領軍掌舵，四兄弟專長互補，同心協力把大成集團營收推升達千億元規模。

由於第三代已逐漸獨當一面，四兄弟啟動交棒安排，其中韓家宇及韓家寅本屆仍任董事，老二韓家宸的兒子韓芳豪今年進入董事會，並續任總經理；老三韓家寰的兒子韓芳祖也接任董事，未來主要負責中國大陸地區業務。另外，獨立董事新當選人陶世恩是原獨立董事陶傳正的兒子。

韓芳豪透露，董事長很會下圍棋，對於集團的策略方向思緒清楚，是大成（1210）營運規模不斷成長的重要推手，對於晚輩認真提攜，更是大家衝業務最安心的後盾。

國際經貿環境劇烈多變，韓芳豪分析，美國關稅政策影響，貿易保護主義升溫，美元匯率波動，俄烏戰爭持續變化，以及企業面臨缺工、缺地與缺人才等種種挑戰，大成持續在台灣及國際擴大投資，積極推動智慧農畜，多角化經營，並確保長期營運穩健以及永續發展。

韓家宇分析，美國市場會成為未來成長新動能，目前為止銷售表現不錯，去年全年營收約4億元，主要製造春捲產品，以厚皮春捲市場為主，這是美國人喜歡的口味。由於產能已經不足，必須要設新廠，正在評估休士頓原地擴建或是買地擴大營運規模，還在進行各種設廠成本以及稅率的優勢分析。

他說，美國的各種售價都是台灣三倍，而且獲利很好，美國餐飲市場比大陸市場更有吸引力，美國市場會成為未來成長新動能。

大成2024年收購美國德州Amy Food食品加工廠，今年並有擴建計畫。因應日本及歐美市場對熟蝦產品的需求增加，大成已在印尼擴建水產加工廠。隨著東南亞經濟成長，大成在越南亦持續從飼料擴大建置農畜規模，朝向一條龍發展。

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董事長 美國

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