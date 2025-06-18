邦泰啟動大轉型 攻無人載具
和大集團董事長沈國榮入主邦泰（8935）之後，昨（17）日隨即宣布啟動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之外，未來也全力切入無人載具（國防工業無人機、無人艇），以及AI機器人產業領域。
沈國榮透露，目前已與國際及國內無人載具供應鏈聯盟洽談合作，未來將鎖定無人機、無人艇的機體、艇身、螺旋槳等複材產品，展開合作研發及生產，積極搶攻全球國防軍工產業商機。
在機器人方面，邦泰則是鎖定機身外殼等複材組件，沈國榮表示，和大集團正積極切入人形機器人產業，和大本身也投入行星減速機的開發，未來可與邦泰資源整合、聯合行銷。
另外，沈國榮將結合和大集團在汽車工業的優勢，協助邦泰跨入國內汽車關鍵零組件供應鏈，涵蓋車燈、車體、保險桿、進一步助攻邦泰搶進國際供應鏈。
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