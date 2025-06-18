太子建設跨足服務領域

統一集團旗下太子建設（2511）昨（17）日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利0.3元，董事長羅智先表示，太子建設將固守營建本業，並跨入服務領域，也擬活化旗下資產。

對於本業，羅智先表示，「地段好、設計好、施工好、價格公道」的三好一公道理念，是太子建設50多年來堅守的價值體系，未來的50年也不會變。羅智先指出，太子建設成立超過50年，基業長青的關鍵就在變與不變之間，是否能夠以不變的核心價值，指導各種推陳出新的商業模式與創新決策，並持續追求卓越，而下一個50年，也將秉持「三好一公道」的初衷，且與時俱進。

太子昨日股東會完成董事改選，董事長由羅智先續任。羅智先表示，今年全球環境變數仍大，從美國的關稅政策到地緣政治問題，讓經濟環境變動劇烈，太子除了本業持續精進外，也將跨入服務、推動活化。

在國內房地產方面，羅智先預期，央行信用管制政策仍會對市場造成影響，未來營建業將愈來愈辛苦，太子當然會繼續在本業上用功，但也將挺進到「生活層次」等物業管理等領域，以及活化資產方向並行。

在執行面上，太子指出，由於今年房市狀況不明朗，且預期未來幾年房市都不會像過去一樣熱絡，因此近幾年公司為了分散風險，不斷調整獲利來源，過去著重在營建比例，但現在增加收益性不動產、營造、飯店、保全等營收及獲利來源，讓財務體質更健全。

針對未來推案規劃，太子指出，目前手上有兩案，包括台中14期案以及台南善化案，台中14期案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下2層、地上14樓建築，104戶40坪左右大三房產品，單價坐6望7，總銷約35億元，預計8月取得建照並採邊建邊售。「台南善化案」總銷約14億元，預計2027年第1季完工。

太子指出，今年處於房市震盪期，預期暫緩推案，今年預計不會有公開新案銷售，未來會朝向多角化經營，讓公司可以穩健發展。