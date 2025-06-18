和大入主邦泰 沈國榮任董座…兩年內成立國內最大汽車控股集團

和大集團入主邦泰（8935），國內老牌複材大廠邦泰經營權大戰落幕。邦泰昨（17）日召開董事會，順利推選和大集團董事長沈國榮擔任董事長。沈國榮宣示，集團納入邦泰後，取得產業關鍵拼圖，兩年內將成立和大國際控股集團。

1982年創立的邦泰，因坐擁龐大土地資產，而受到市場派覬覦，日前股東常會完成七席董事、四席獨董改選。其中，市場派大立高分子取得兩董、兩獨董，另雲林在地的林姓大股東取得兩獨董，公司派則取得五董，三方均未過半。

據了解，大立高分子原本在昨天的董事會中，擬聯合其他董事發動變天戰役；但公司派、原本的董事長沈茂根（大股東亨利通投資代表人）找來叔叔沈國榮攜手合作。

沈國此前低調買下其中一名大股東約1.55萬張持股，以合計握有25.6%、五席董事與兩席獨董的股權優勢，反攻成功。

邦泰昨天的董事會，改由沈國榮出任亨利通投資代表；據了解，市場派原本有意發動變天之爭，但昨看到沈國榮出現，放下爭奪經營權想法，市場派與公司派出現大和解一幕，全票通過推選沈國榮出任董事長，沈茂根則將擔任總經理。

今年創立44年的邦泰，是國內最多元的複合材料廠，主要經營運動器材、工程塑膠複合材料、環保材料等，同時也是Nike釘鞋大底在亞洲最大的生產基地；去年該公司合併營收5.53億元，每股淨損0.67元，已連兩年虧損。

邦泰目前在台中潭子、廣東清遠及越南設有三座生產基地，其中潭子廠土地面積逾1萬坪，越南廠1.5萬坪、清遠廠有2.62萬坪。未來不排除有活化的計畫，仍規劃中。

沈國榮表示，和大入主邦泰之後，目前集團關係企業與交叉持股的公司合計已達十家，其中，與汽車產業相關的有九家，包括和大（傳動系統）、聚大（齒輪機、傳動軸生產及檢驗設備）、華豐（輪胎）、健信（輪圈）、瑞利（汽車鈑金）以及高鋒（汽車配零件加工設備）、達佛羅（汽車高階零組件加工設備）、和大芯（晶片封裝檢測設備）、邦泰（汽車車體、保險桿、車燈、變速箱體等複合材料）。

沈國榮表示，和大將積極推動各家企業的資源整合與股權轉換，預計二年內成立和大國際控股集團，屆時營業額合計將超過200億元，成為國內最大的汽車產業控股集團。