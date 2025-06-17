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竹市舊城商圈再造復興計畫啟動 邀店家6月23日參加說明會

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
竹市舊城商圈再造復興計畫啟動，邱臣遠代理市長邀店家6月23日參加說明會掌握轉型契機。圖／新竹市政府提供
竹市舊城商圈再造復興計畫啟動，邱臣遠代理市長邀店家6月23日參加說明會掌握轉型契機。圖／新竹市政府提供

為活化歷史底蘊深厚的新竹舊城區，新竹市政府持續推動「舊城商圈再造復興計畫」，今年以「當我們圈在舊城」為計畫主題，號召舊城店家、商圈組織與青年創業者共同「圈起」對舊城的關注。

新竹市政府希望透過串聯商圈、觀光與創新三大主軸，導入品牌輔導、空間再造，以及創新商品與行銷等策略，結合深耕多年的在地老店與充滿活力的青年創業品牌，共同打造屬於舊城的新風貌與商業亮點，重新圈起市民與遊客對舊城的記憶與想像。

代理市長邱臣遠表示，舊城商圈承載著竹市的歷史記憶與文化脈絡，隨著城市快速發展，商業活動逐漸外移，舊城店家面臨轉型壓力。市府期望透過本計畫，協助老店強化經營策略、注入青創能量與市場活力，讓更多人重新走進舊城，感受這座城市的文化魅力與生活節奏。

產業發展處長嚴翊琦指出，本計畫推動至今已累積豐碩成果，去年成功協助多家店家導入數位行銷工具、強化品牌識別與改善空間設計，提升整體商圈形象與店家競爭力，吸引年輕族群走入舊城。

過去參與輔導的在地特色店家，如「吉草堂青草鋪」、「如美餅舖」、「金德興棉被店」、「早點出發」及「佳儷內衣」等，皆有顯著成長，無論在營收、人流或媒體曝光方面均表現亮眼，顯示本計畫在推動地方經濟與文化傳承上已有實質影響力。

今年計畫預計徵選15家店家進行輔導，對象橫跨傳統產業與青年創業品牌，期待透過專業顧問團隊的陪伴與協助，為業者開啟轉型契機，共同打造多元豐富的舊城商業樣貌。

產發處表示，計畫說明會將於6月23日下午於竹市關帝廟2樓忠義圖書館舉辦，特別邀請坪林在地品牌「坪感覺」創辦人蔡威德，以《商圈旅遊新樣貌：老街創生與青創產品開發》為題，分享他如何將傳統老街轉化為觀光亮點，攜手青創團隊打造具地方特色的永續經營模式。歡迎有興趣的業者參加，說明會報名連結( https://lihi2.com/rzDyW )。

產發處補充，「舊城商圈再造復興計畫」自即日起開放申請至7月21日止，輔導分為三大類別：「數位工具導入」協助強化行銷與顧客互動效率；「創新服務與創新商品開發」鼓勵青年店家打造文化創新產品；「店家環境改善」則聚焦老店空間改造與形象提升。

凡設有實體店面、且位於舊城區的業者皆可申請，歡迎對舊城發展與創新經營有熱情的業者與創業者踴躍參加。相關申請文件下載連結為(https://lihi2.com/bdHff)；線上報名表單(https://lihi2.com/nwk9Q)。

舊城商圈承載著竹市的歷史記憶與文化脈絡。圖／新竹市政府提供
舊城商圈承載著竹市的歷史記憶與文化脈絡。圖／新竹市政府提供

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