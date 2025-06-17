智慧經營／住商機構董事長陳錫琮 AI 出擊 做大成交生態圈

住商機構不動產董事長陳錫琮表示，這兩年仲介業因第七波信用管制措施影響，加上這波美國關稅戰衝擊，仲介市場恐面臨洗牌期，為鞏固市占率、住商機構砸逾數千萬元導入「AI成交生態圈」，預期能協助分店提高三成以上作業效能。

擴大售案渠道

陳錫琮指出，過去品牌業者提供給分店的資源多以資方的角度、營運和使用者的體驗為主，考量的是內部管理；而住商機構做為國內仲介品牌、最大仲介品牌業者，在進入AI時代，為維持自身優勢，住商對加盟方提供工具則採仲介人員工具為主。

住商總部借鏡電商平台的成功經驗，正式導入人工智慧（AI）技術，擴大售案渠道、提升買方觸及率，目的加速買賣雙方成交效率；且透過AI的數據分析與精準行銷，預期將大幅提升分店經營的實力，不僅能有效強化客戶服務，更能在市場變局中穩健前行。

陳錫琮強調，這項砸逾數千萬元的「AI成交生態圈」創新計畫，涵蓋數據分析、智能推薦、虛擬實境看房等多項高科技應用，意在全方位提升加盟分店經營實力，讓加盟業主與經紀人都能在智能科技的加持下，更精準地匹配買賣需求，提升成交率，創造雙贏局面。

他舉例，集團導入「AI成交生態圈」，著重在產調、開發物件上，讓仲介人員不僅透過手機App就能查詢即時訊息，更能主動推播物件訊息給業務，為房仲人員拓展更多委託量。

陳錫琮表示，去年9月下旬，政府出手打炒房後，集團店數仍持續增加，幅度約10%，至今住商台灣店數約達820家、大家房屋約267家，今年再導入「AI成交生態圈」新工具後，希望能協助分店提高三成以上作業效能，目標今年住商不動產提升至850家、大家房屋300家。

提升管理效能

此外，AI技術應用也有助於提升內部管理效能，透過智慧化的決策輔助系統，協助加盟店掌握市場趨勢，制定更具前瞻性的經營策略。

他表示，隨著科技的日新月異，加上高度競爭的仲介業，住商機構將善用自身的加盟優勢、品牌Know-how以及AI新工具，持續鞏固並提升市占率。

陳錫琮表示，過去市場認為AI技術對不動產業者的應用，僅限於提升不動產的「精準行銷」，不過在現今通過大數據分析，從網頁瀏覽、購屋需求等資訊，搭配市場第一線交易行情的大數據，幫助分店協助買方快速找到適合個案，同時大幅提升AI看屋的質量，輔以實價登錄與銀行鑑價報告書。

陳錫琮指出，AI新工具導入後，不僅讓買賣雙方價格協商過程更順暢，並搭配行之有年的特約代書與履約保證制度，以OMO（Online-merge-offline）思維為顧客創造完整而流暢的全通路體驗，不僅能解決目前購屋人找不到房、不知如何出價等困境，也能讓售屋人在安心、安全的環境中交易，大幅提升交易效率。

除了技術創新外，住商機構亦積極培育人才，公司定期舉辦專業培訓課程，內容涵蓋市場趨勢分析、客戶關係管理、法律知識與行銷技巧等多個領域，確保旗下經紀人能夠具備最完善的專業知識與技能，為客戶提供更精確且高效的服務。

他指出，透過這樣的持續進修機制，不僅能提升從業人員的競爭力，更能進一步強化住商機構在市場上的領導地位。

展望未來，陳錫琮表示，住商機構將深化品牌價值，強化市場布局，並以創新科技與卓越服務為核心，迎接新時代的挑戰。在變局中尋求突破，在挑戰中創造機會，住商機構將與所有加盟夥伴攜手前行，共同開創不動產經紀業的新紀元。

陳錫琮強調，住商機構面對兩岸各自房市挑戰，但相信只要抱持社會共好的本心，持續提供消費者更優質服務，不只提升產業形象，更能為社會進步貢獻心力。唯有產業提升，彼此共好，才能為消費者創造更大價值。