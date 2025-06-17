行銷線上／年中檢視 掌握任務節奏

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

「我們明明都很努力，也很用心照顧客戶，但為什麼K客戶還是要解約？」Megan是一間SaaS公司的客戶成功主管，在第2季的最後一場部門周會上，聽到團隊成員這麼說時，心裡一陣酸。

她翻閱了CRM系統，發現這位客戶兩個月前出現了使用率下滑、線上課程也不再參加，客戶健康分數從黃燈轉紅燈，但團隊成員去關心時，客戶的回饋只是「一時不用」。但事實是，這個案子從3月就開始失溫。

團隊很忙沒錯，但都在處理眼前的緊急狀況、問題工單、公司內部重工流程改善，而沒有注意到「風險預防」。

這不是一個人的錯，而是整個團隊節奏沒有對齊重點。那一晚，Megan看到第3季的績效表單，在內心寫下一句話：「下半年，要的是成果，不是忙碌。我要設計出能帶領團隊穩定成長的節奏」

年中是一個既能回顧也能重新校準的好時機。部門的價值不能等年底才來驗收。年中時，回頭看：哪些努力成果顯著？哪些任務進展遲緩。向內觀：團隊是否保持該有的效率？資源是否夠用。向前推：有哪些該打預防針的客戶？該提前預備的重要客戶續約提案。

如果意識到自己上半年靠直覺在推動團隊，那下半年就該靠數據和節奏來駕馭成果。「數據只是結果，行為才是原因」。要56+有效檢視，不只是看表面 KPI，更要從行為背後的「原因」切入。

年中檢視可從三個面向整理：

一、數據檢視。NRR（淨收入留存率）是否如預期？若下降，主要是流失還是降價影響。客戶健康分數是否反映真實狀況？是否有過高預期但續約未發生的情況。使用率、NPS、問卷回收率等指標有無偏低警訊？

二、客戶回饋。最常出現的抱怨是什麼？例如：導入過慢、支援不夠、承諾未兌現？有沒有高價值客戶在沉默中走遠？

三、團隊行為。是否有大量重工、資料更新落後、手動流程沒人維護的狀況？團隊是否聚焦在「值得投資」的客戶身上？

透過上述三個面向的回顧，或許已經嗅到一些關鍵訊號，檢討的意義，不是找人背鍋，而是為了下一步「做得更好、有節奏、有策略」。主管不僅是數據的觀察者，而是團隊工作節奏的設計者。聚焦在三大關鍵任務，協助你在下半年更聚焦、更有效地推動成果。

任務一：優化續約與擴張流程。建立續約預警流程：如健康分數下降、使用低頻、未參與教育活動。與業務協作擴張客戶名單，提前一年準備upsell/cross-sell話題，打造對話腳本。

任務二：團隊分工與目標重整。重新檢視角色設定（如CSM、AM、導入顧問），是否權責清楚？KPI是否能反映「成果」，如提升採用率、成功案例產出？

任務三：工具與自動化流程導入。檢視現有流程：哪些動作能自動化？如，客戶健康分數提醒、續約通知等等。建立簡易「周報數據快報」，也是讓團隊每周都能清楚自己的努力方向和實際展現。

一個好主管不能只追KPI，而是提前安排節奏，讓團隊成果自然發生。當主管能預見節奏，團隊才有信心前進。下半年，主管依靠年中檢視，打好勝仗的節拍。

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