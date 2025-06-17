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星宇榮獲SKYTRAX五星航空評級 盼持續提升服務品質

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲航空界最高「五星航空」評級，星宇航空執行長翟健華（左二）親自前往巴黎領獎，並由SKYTRAX執行長Edward Plaisted（右二）頒發這份五星榮耀。圖／星宇航空提供
星宇航空在法國巴黎舉行的 2025 SKYTRAX全球航空公司大獎頒獎典禮上，榮獲航空界最高「五星航空」評級，星宇航空執行長翟健華（左二）親自前往巴黎領獎，並由SKYTRAX執行長Edward Plaisted（右二）頒發這份五星榮耀。圖／星宇航空提供

星宇航空今天在法國巴黎舉行的「2025 SKYTRAX 全球航空公司大獎」頒獎典禮上，榮獲全球航空業界最高榮譽之一的「五星航空」評級，並一舉奪下「全球卓越進步獎（World's Most Improved Airline）」首獎，星宇航空執行長翟健華出席典禮領獎，見證公司的重要里程碑。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自2020年開航以來，不斷精進服務品質與乘客體驗，今天獲得 SKYTRAX 五星航空評級，對全體同仁而言是莫大的肯定與鼓舞，感謝旅客一路以來的支持與信賴，未來將持續拓展航網、優化細節，讓全球旅客感受到源自台灣的溫度與高品質飛行體驗。

SKYTRAX 被譽為「航空界奧斯卡」，是全球最具權威的航空評鑑機構之一，依據嚴格的現場稽核與旅客評價，綜合評比航空公司在客艙舒適度、機上服務、地面體驗與餐飲品質等多項指標。SKYTRAX 執行長 Edward Plaisted 表示，星宇航空的表現令人驚豔，其五星評級不僅代表服務質量達到全球一流水準，更顯示該公司在提供高品質乘客體驗方面持續創新與努力。

星宇航空表示，星宇近年於國際市場快速拓展，不僅於2024年獲得 APEX 五星航空評級，更在2025年再添 SKYTRAX 雙料肯定，公司目前營運航線已涵蓋亞洲與北美共29個航點，預計明年2月將開航美國鳳凰城新航線。

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