獨／邦泰經營權之爭大逆轉 和大集團入主、沈國榮任董座

國內老牌複材大廠邦泰（8935）經營權大戰落幕，由和大（1536）集團逆襲入主！邦泰17日召開董事會，順利推選和大集團董事長沈國榮擔任董事長。沈國榮宣示，集團納入邦泰後，預計二年內成立和大國際控股集團，完成產業控股化。

1982年創立的邦泰，因坐擁龐大土地資產，而受到市場派覬覦，日前股東常會完成七席董事、四席獨董改選。其中，市場派大立高分子取得兩董、兩獨董，另雲林林姓大股東取得兩獨董，公司派則取得五董，三方均未過半。

據了解，大立高分子原本在董事會中，擬聯合其他董事發動變天戰役；但公司派、原本的董事長沈茂根（大股東亨利通投資代表人）找來叔叔沈國榮攜手合作。

沈國榮此前低調買下其中一名大股東約1.55萬張持股，以合計握有25.6%、五席董事與兩席獨董的股權優勢反攻成功。

今天的董事會，改由沈國榮出任亨利通投資代表；據了解，市場派看到沈國榮出現，放下爭奪經營權想法，全票通過推選沈國榮出任董事長，沈茂根則將擔任總經理。

今年創立44年的邦泰，是國內最多元的複合材料廠，主要經營運動器材、工程塑膠複合材料、環保材料等，同時也是Nike釘鞋大底在亞洲最大的生產基地；去年集團合併營收5.53億元，每股稅後虧損0.67元，連續兩年虧損。