關稅戰衝擊信心 房市專家：具備三特色、新建案順銷沒問題

美國總統川普祭出對等關稅政策以來，全球經濟增添許多不確定性，國內不僅股匯市受到影響，加上央行的房貸政策，一手市場趨向冷靜與自用當道。信義代銷表示，由於受到關稅戰影響，許多置產客態度轉向觀望，預售市場雖然表現理性，但地點佳、剛需強烈或話題性夠的區域仍舊熱烈，個案表現落差顯著。

信義代銷分析，預售市場狀況可以川普關稅政策宣布的時間點來做切分，4月前推的案子影響較大，特別是中高總價產品猶豫期拉長，由於中高資產客群對於全球政策與總體經濟面敏感度較高，在關稅政策出來之後，態度趨於多等待看看，短期保留更多資金在手上、觀望股市情況再做決定。另外在成屋或是重劃區此類物件競爭激烈的區域，來人與成交表現量少質精，客戶也傾向晚點決定。

4月後則明顯呈現個案走強的狀態，推案量少、地點精華的地區有強烈剛需支撐，或是話題性強的區域，如新案稀缺的中永和一帶、有輝達（NVIDIA）話題的北士科周遭等地，表現力道仍強勁亮眼，不論來客數、成交量還是有原本的熱度。

信義代銷指出，因市況不穩定，建商傾向觀察市場動態後再動作，因此推案的速度也開始趨緩，開案潛銷期也順勢增加，尤其是桃園以南區域，特別有感，更有其他代銷同業提到現在一周可能來不到10組、成交約1-2組，普遍都有拉長戰線的心理準備。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，房市歷經信用管制、關稅戰，短期內信心一定會有所反應，預計到今年第3季美國關稅政策逐漸明朗，市場消化不確定因素利空，狀況會更為明朗。

至於國內整體房市，曾敬德提到，目前在現況下貸款部分已有新秩序，銀行撥款時程較能確定，一般認為接下來6月或第3季央行的理監事會議，應該不會再有太大動作；加上市場剛性需求仍然存在，現在反而是挑選高CP值物件的好時機，因此對於第3季後的市況有機會比上半年樂觀。